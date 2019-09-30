Євробачення — гра, щоб люди зрозуміли, які країни проти яких дружать — Олексій Мочанов у шоу "Без гриму"

Український автогонщик і журналіст, каскадер, музикант і телеведучий, волонтер і популярний блогер Олексій Мочанов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, що покращилося в Україні після Революції Гідності; чим його син, на щастя, на нього не схожий; що б він зробив краще, ніж Кличко, якби був мером; як можна ефективно займатися спортом, якщо у тебе всього 15 хвилин вільного часу, і яку б пісню він заспівав мільйонній аудиторії.

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