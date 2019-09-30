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30 вересня • оновлено в 19:01
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Євробачення — гра, щоб люди зрозуміли, які країни проти яких дружать — Олексій Мочанов у шоу "Без гриму"

1.9т Читати матеріал російською

Український автогонщик і журналіст, каскадер, музикант і телеведучий, волонтер і популярний блогер Олексій Мочанов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, що покращилося в Україні після Революції Гідності; чим його син, на щастя, на нього не схожий; що б він зробив краще, ніж Кличко, якби був мером; як можна ефективно займатися спортом, якщо у тебе всього 15 хвилин вільного часу, і яку б пісню він заспівав мільйонній аудиторії.

Не пропустіть 1 жовтня о 07:30 на ОbozTV

Євробачення — гра, щоб люди зрозуміли, які країни проти яких дружать — Олексій Мочанов у шоу "Без гриму"

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Без гриму
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филипп филипыч
филипп филипыч
а есть у кого нибудь конкретный ответ на этот вопрос: "что улучшилось в Украине после Революции Достоинства"?
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