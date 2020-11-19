Євробачення 2021: як будуть виступати артисти в разі закриття кордонів

Організатори "Євробачення 2021" докладно розповіли про те, як буде проходити міжнародний конкурс в разі закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

Так, учасникам доведеться записати виступ наживо, якщо вони не зможуть приїхати в Роттердам. Про це стало відомо на офіційному сайті змагання.

Як з'ясувалося, запис буде проходити в реальному часі без внесення змін у вокал. Крім того, глядачів на живих виступах не буде.

Відзначається, що запис буде заборонено публікувати до початку конкурсу, а надіслати її організаторам потрібно до кінця березня.

Додамо, що голова делегації має бути присутнім на місці під час 60-хвилинної сесії запису трьох дозволених дублів і самостійно або разом з кимось, що має відповідні повноваження, прийняти остаточне рішення про те, який дубль буде обрано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна візьме участь на Євробаченні 2021 вже в першому півфіналі.