Євробачення-2021: в якому півфіналі та коли виступить Україна

Софія Ковнір Люди 13:50, 18.11.2020

Україна візьме участь на Євробаченні-2021 вже в першому півфіналі.

Відповідне рішення ухвалили організатори конкурсу. Про це повідомили на офіційному сайті шоу.

Як стало відомо, жеребкування півфіналів не проводили, а вирішили залишити все так, як було в минулому розподілі. Так, українська група Go-A виступить вже 18 травня.

Україна візьме участь на Євробаченні-2021 у першому півфіналі
eurovision.tv

Також організатори розповіли, що від жеребкування вони відмовилися тому, що в музичному конкурсі візьмуть участь ті ж країни, які були заявлені в минулому році.

Крім того, це чесно по відношенню до глядачів, які купували квитки на шоу, щоб побачити виступи певних країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська група Little Big хоче брати участь в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021.

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