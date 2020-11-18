Євробачення-2021: в якому півфіналі та коли виступить Україна

Україна візьме участь на Євробаченні-2021 вже в першому півфіналі.

Відповідне рішення ухвалили організатори конкурсу. Про це повідомили на офіційному сайті шоу.

Як стало відомо, жеребкування півфіналів не проводили, а вирішили залишити все так, як було в минулому розподілі. Так, українська група Go-A виступить вже 18 травня.

Також організатори розповіли, що від жеребкування вони відмовилися тому, що в музичному конкурсі візьмуть участь ті ж країни, які були заявлені в минулому році.

Крім того, це чесно по відношенню до глядачів, які купували квитки на шоу, щоб побачити виступи певних країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська група Little Big хоче брати участь в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021.