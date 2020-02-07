"Євробачення-2020": усі подробиці першого Національного відбору

8 лютого відбудеться перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020". Так, за можливість брати участь у престижному конкурсі змагатимуться вісім учасників.
Два півфінали і фінал Національного відбору будуть транслювати телеканали СТБ та UA: Перший. OBOZREVATEL простежить за трансляцією і розповість читачеві всі подробиці.
Всі участники Нацвідбору-2020
Учасники будуть виступати в такому порядку:
1. Гурт [О]
Група [О]
2. JERRY HEIL
JERRY HEIL
3. Katya Chilly
Katya Chilly
4. KRUTЬ
KRUTЬ
5. GO-A
GO-A
6. CLOUDLESS
CLOUDLESS
7. GIO
GIO
8. Assol
Assol
Порядковий номер і є кодом для голосування, старт якому ведучий дасть після того, як виступлять усі учасники.
Цього року суддями будуть народна артистка України Тіна Кароль, народний артист Андрій Данилко і продюсер Віталій Дроздов.
Судді Нацвідбору-2020
Раніше OBOZREVATEL публікував відео перших учасників Євробачення-2020: наразі з учасниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія і Кіпр.
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