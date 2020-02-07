"Євробачення-2020": усі подробиці першого Національного відбору

8 лютого відбудеться перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020". Так, за можливість брати участь у престижному конкурсі змагатимуться вісім учасників.

Два півфінали і фінал Національного відбору будуть транслювати телеканали СТБ та UA: Перший. OBOZREVATEL простежить за трансляцією і розповість читачеві всі подробиці.

Всі участники Нацвідбору-2020

Учасники будуть виступати в такому порядку:

1. Гурт [О]

Група [О]

2. JERRY HEIL

JERRY HEIL

3. Katya Chilly

Katya Chilly

4. KRUTЬ

KRUTЬ

5. GO-A

GO-A

6. CLOUDLESS

CLOUDLESS

7. GIO

GIO

8. Assol

Assol

Порядковий номер і є кодом для голосування, старт якому ведучий дасть після того, як виступлять усі учасники.

Цього року суддями будуть народна артистка України Тіна Кароль, народний артист Андрій Данилко і продюсер Віталій Дроздов.

Судді Нацвідбору-2020

Раніше OBOZREVATEL публікував відео перших учасників Євробачення-2020: наразі з учасниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія і Кіпр.

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