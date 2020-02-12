Євробачення-2020: всі подробиці другого Національного відбору

15 лютого відбудеться другий Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. Так, за можливість брати участь у престижному конкурсі змагатимуться вісім учасників.

Другий півфінал і фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший. OBOZREVATEL простежить за трансляцією і розповість читачеві всі подробиці.

Євробачення-2020 Фото: 24tv.ua

Учасники виступатимуть у такому порядку:

1. MOONZOO feat. FMF Sure

MOONZOO feat. FMF Sure Фото: instagram/moonzoo_band

2. FO SHO

FO SHO Фото: instagram/eurovision.ua

3. Еліна Іващенко

Еліна Іващенко Фото: unian.ua

4. Олександр Порядинський

Олександр Порядинський Фото: newsmagic.com.ua

5. GARNA

GARNA Фото: stb.ua

6. KHAYAT

KHAYAT Фото: instagram/ado.khayat

7. David Axelrod

David Axelrod Фото: instagram/david__axelrod

8. TVORCHI

TVORCHI Фото: instagram/andrewhutsuliak

З другого півфіналу до фіналу вийдуть троє учасників, які приєднаються до фіналістів, обраних у ході першого етапу відбору. Нагадаємо, за результатами першого півфіналу у фінал вийшли KRUTЬ, Go-A і Jerry Heil.

KRUTЬ, Go-A і Jerry Heil

Оцінювати виступи конкурсантів цього вечора будуть шоумен і продюсер Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Тіна Кароль, а також медіаменеджер і гендиректор "Хіт FM" Віталій Дроздов. Проведе конкурс традиційно шоумен Сергій Притула.

Судді Нацвідбору-2020

Сергій Притула Фото: podrobnosti.ua

Читайте всі подробиці першого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.