Євробачення-2020: всі подробиці другого Національного відбору

15 лютого відбудеться другий Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. Так, за можливість брати участь у престижному конкурсі змагатимуться вісім учасників.
Другий півфінал і фінал Національного відбору транслюватимуть телеканали СТБ та UA: Перший. OBOZREVATEL простежить за трансляцією і розповість читачеві всі подробиці.
Євробачення-2020
Фото: 24tv.ua
Учасники виступатимуть у такому порядку:
1. MOONZOO feat. FMF Sure
MOONZOO feat. FMF Sure
Фото: instagram/moonzoo_band
2. FO SHO
FO SHO
Фото: instagram/eurovision.ua
3. Еліна Іващенко
Еліна Іващенко
Фото: unian.ua
4. Олександр Порядинський
Олександр Порядинський
Фото: newsmagic.com.ua
5. GARNA
GARNA
Фото: stb.ua
6. KHAYAT
KHAYAT
Фото: instagram/ado.khayat
7. David Axelrod
David Axelrod
Фото: instagram/david__axelrod
8. TVORCHI
TVORCHI
Фото: instagram/andrewhutsuliak
З другого півфіналу до фіналу вийдуть троє учасників, які приєднаються до фіналістів, обраних у ході першого етапу відбору. Нагадаємо, за результатами першого півфіналу у фінал вийшли KRUTЬ, Go-A і Jerry Heil.
KRUTЬ, Go-A і Jerry Heil
Оцінювати виступи конкурсантів цього вечора будуть шоумен і продюсер Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), співачка Тіна Кароль, а також медіаменеджер і гендиректор "Хіт FM" Віталій Дроздов. Проведе конкурс традиційно шоумен Сергій Притула.
Судді Нацвідбору-2020
Сергій Притула
Фото: podrobnosti.ua
Читайте всі подробиці першого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.
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