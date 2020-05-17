Євробачення-2020: виступ України в фіналі шоу вразило Лозу

Марія Дідик люди 09:50, 17.05.2020

Російський музикант Юрій Лоза виступив з критикою міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" і похвалив представників України - гурт Go_A.

На своїй сторінці в Facebook артист заявив, що в цьому році конкурс його "не сильно напряг", оскільки проходив "без глядачів, надмірного пафосу і дурних жартів ведучих".

"Як я зрозумів, лише деякі мали намір представити пісні на своїй мові - це Сербія, Хорватія, Словенія, Білорусь, Італія, Франція, Іспанія, Португалія і, як не дивно, Україна. Мало того, мені сподобалося, що українці і звернення до Європи записали на рідній мові, резонно вважаючи, що у кожної поважаючої себе держави повинен знайтися перекладач", - написав Лоза.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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