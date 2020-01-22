Євробачення-2020: відомі результати жеребкування Нацвідбору в Україні

У середу, 22 січня, відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників на Національному відборі на "Євробачення-2020".

Результати жеребкування були опубліковані на офіційному сайті каналу СТБ.

Євробачення-2020 СТБ

Так, відомо, що 16 учасників представлять свої пісні у двох півфіналах (8 і 15 лютого) по вісім виконавців у кожному. Свої конкурсні пісні вони представлять в наступному порядку:

Перший півфінал 8 лютого:

[О] Jerry Heil Katya Chilly KRUTЬ Go-A CLOUDLESS GIO Assol

Нацвідбір на Євробачення-2020 СТБ

Другий півфінал 15 лютого:

MOONZOO feat. FMF Sure FO SHO Еліна Іващенко Олександр Порядинський GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Нацвідбір на Євробачення-2020 СТБ

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2020", в ході якого визначиться переможець, відбудеться 22 лютого.

Ведучим прямих ефірів став Сергій Притула. А оцінювати виступи учасників будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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