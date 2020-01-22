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22 січня • оновлено в 15:02
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Євробачення-2020: відомі результати жеребкування Нацвідбору в Україні

1.6т
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У середу, 22 січня, відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників на Національному відборі на "Євробачення-2020".

Результати жеребкування були опубліковані на офіційному сайті каналу СТБ.

Євробачення-2020

Євробачення-2020

СТБ

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Так, відомо, що 16 учасників представлять свої пісні у двох півфіналах (8 і 15 лютого) по вісім виконавців у кожному. Свої конкурсні пісні вони представлять в наступному порядку:

Перший півфінал 8 лютого:

  1. [О]

  2. Jerry Heil

  3. Katya Chilly

  4. KRUTЬ

  5. Go-A

  6. CLOUDLESS

  7. GIO

  8. Assol

Нацвідбір на Євробачення-2020

Нацвідбір на Євробачення-2020

СТБ

Другий півфінал 15 лютого:

  1. MOONZOO feat. FMF Sure

  2. FO SHO

  3. Еліна Іващенко

  4. Олександр Порядинський

  5. GARNA

  6. KHAYAT

  7. David Axelrod

  8. TVORCHI

Нацвідбір на Євробачення-2020

Нацвідбір на Євробачення-2020

СТБ

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2020", в ході якого визначиться переможець, відбудеться 22 лютого.

Ведучим прямих ефірів став Сергій Притула. А оцінювати виступи учасників будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
А они все знают правильный ответ на вопрос "чей Крым"?
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