Євробачення-2020: відомі результати жеребкування Нацвідбору в Україні

У середу, 22 січня, відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників на Національному відборі на "Євробачення-2020".
Результати жеребкування були опубліковані на офіційному сайті каналу СТБ.
Євробачення-2020
СТБ
Так, відомо, що 16 учасників представлять свої пісні у двох півфіналах (8 і 15 лютого) по вісім виконавців у кожному. Свої конкурсні пісні вони представлять в наступному порядку:
Перший півфінал 8 лютого:
[О]
Jerry Heil
Katya Chilly
KRUTЬ
Go-A
CLOUDLESS
GIO
Assol
Нацвідбір на Євробачення-2020
СТБ
Другий півфінал 15 лютого:
MOONZOO feat. FMF Sure
FO SHO
Еліна Іващенко
Олександр Порядинський
GARNA
KHAYAT
David Axelrod
TVORCHI
Нацвідбір на Євробачення-2020
СТБ
Фінал Національного відбору на "Євробачення-2020", в ході якого визначиться переможець, відбудеться 22 лютого.
Ведучим прямих ефірів став Сергій Притула. А оцінювати виступи учасників будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
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