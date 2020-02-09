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9 лютого • оновлено в 19:03
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Євробачення-2020: в мережі знайшлися відверті фото Марини Круть

4.9т
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8 лютого відбувся перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. За результатами глядацького та суддівського голосування однією з учасниць, яка пройшла у фінал, стала KRUTЬ.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити фото й дізнатися про те, хто така Марина Круть.

Марина Круть

Марина Круть

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"Дуже шкода!" У мережі незадоволені результатом Нацвідбору на Євробачення-2020

На Євробаченні дівчина виконала пісню "99". Вона написала її спільно зі своїм хлопцем, який підтримував її в залі.

Марина Круть – музикантка з Хмельницького, на сцені вона вже майже 14 років. Вона відома як фіналістка шоу "Х-Фактор", учасниця численних українських фестивалів – GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Марина Круть

Марина Круть

Вона працює в унікальному стилі, об'єднуючи старовинний інструмент, електронний саунд і самобутній вокал.

Марина Круть

Марина Круть

Марина Круть

Марина Круть

Урашенькі! Радію. Даже не знаю чому более - тому что вчора я дізналась про ті, что наш альбом увійшов у 50-ку среди 240 альбомів 2018 року и має шанси стати найкращими альбомом у премії (А) PRIZE. Чи тому что я вбила дракона Вже 4 рік поспіль и стрібнула сегодня после нічної дороги у машині і 4 Годін сну. :) В будь-якому випадка - я щаслива! Зі святом! Сонце Всередині вас!

Публікація від KRUTЬ | КРУТЬ (@bandura_krut)

Читайте всі подробиці першого півфіналу Нацвідбору на OBOZREVATEL.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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