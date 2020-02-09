Євробачення-2020: в мережі знайшлися відверті фото Марини Круть

8 лютого відбувся перший Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. За результатами глядацького та суддівського голосування однією з учасниць, яка пройшла у фінал, стала KRUTЬ.

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Марина Круть

На Євробаченні дівчина виконала пісню "99". Вона написала її спільно зі своїм хлопцем, який підтримував її в залі.

Марина Круть – музикантка з Хмельницького, на сцені вона вже майже 14 років. Вона відома як фіналістка шоу "Х-Фактор", учасниця численних українських фестивалів – GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Марина Круть

Вона працює в унікальному стилі, об'єднуючи старовинний інструмент, електронний саунд і самобутній вокал.

Марина Круть

Марина Круть

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