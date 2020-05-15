Представник Швейцарії на Євробаченні-2020 Джонс Тірс зізнався, що йому подобається російська пісня "Калинка-малинка".

Так, під час другого півфіналу, онлайн-концерт якого був показаний на офіційному каналі конкурсу Eurovision Song Contest на YouTube 14 травня, глядачі побачили ролики, які учасники знімали у себе вдома (щоб дивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Джонс Тірс letemps.ch

Одним з тих, хто зняв ролик під час самоізоляції був представник Швейцарії. Джонс Тірс розповів про свою улюблену музику й увімкнув кілька пісень. Як виявилося, однією з улюблених композицій артиста, є російська пісня "Калинка-малинка". Вдома у співака є платівка у виконанні Івана Реброва.

кадр з відео

Джонс Тірс кадр з відео

Примітно, що спочатку, почувши мелодію, Джонс почав підспівувати, а потім і зовсім станцював на камеру.

кадр з відео

кадр з відео

кадр з відео

кадр з відео

Відео з Джонсом Тірсом можна подивитися з 38:45 хвилини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як пройшов другий півфінал онлайн-концерту Євробачення-2020.