Євробачення-2020: учасник зі Швейцарії станцював під "Калинку-малинку"

Анна Міхно люди 08:12, 15.05.2020 Оновлено: 09:11, 15.05.2020

Представник Швейцарії на Євробаченні-2020 Джонс Тірс зізнався, що йому подобається російська пісня "Калинка-малинка".

Так, під час другого півфіналу, онлайн-концерт якого був показаний на офіційному каналі конкурсу Eurovision Song Contest на YouTube 14 травня, глядачі побачили ролики, які учасники знімали у себе вдома (щоб дивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Джонс Тірс
letemps.ch

Одним з тих, хто зняв ролик під час самоізоляції був представник Швейцарії. Джонс Тірс розповів про свою улюблену музику й увімкнув кілька пісень. Як виявилося, однією з улюблених композицій артиста, є російська пісня "Калинка-малинка". Вдома у співака є платівка у виконанні Івана Реброва.

кадр з відео
Джонс Тірс
кадр з відео

Примітно, що спочатку, почувши мелодію, Джонс почав підспівувати, а потім і зовсім станцював на камеру.

кадр з відео
кадр з відео
кадр з відео
кадр з відео

Відео з Джонсом Тірсом можна подивитися з 38:45 хвилини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як пройшов другий півфінал онлайн-концерту Євробачення-2020.

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