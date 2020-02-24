Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2020 Руслан Квінта прокоментував скандал з учасниками конкурсу, гуртом TVORCHI. Так, раніше соліст дуету Джеффрі Кенні заявив, що йому під час виступу не включили пісню у вушний мікрофон.

За словами Квінти, звук в навушнику соліста, все ж, був. Йому просто не вистачає досвіду живих виступів. Про це музичний продюсер заявив на особистій сторінці в Instagram.

Руслан Квінта та гурт TVORCHI

"Я з великою повагою ставлюся до гурта TVORCHI. Чи був звук в навушнику соліста? Був... Всі бачили, що Джефрі з самого початку пісні та до кінця виступу ритмічно був в музиці й співав синхронно з бек-вокалістами. Це означає, що звук соліста був у належному чині. Причина того, що він випав з тональності й у нього був нестабільний вокал – у відсутності досвіду. Ми стикалися з цими моментами у Джеффрі на всіх етапах відбору, починаючи від кастингів і до фіналу. Допомагали гурту виправити їх під час репетицій. Але, як показало фінальний виступ, хлопцям є над чим працювати ", – зазначив Квінта.

Також продюсер Нацвідбору зазначив, що перед виходом на сцену, кожен вокаліст перевіряє наявність звуку в його "інейрах", чи чує він себе. Перевірку цю TVORCHI пройшли.

Соліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні Фото: instagram/eurovision.ua

"Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Всі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його "інейрах", чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста..." – підсумував Квінта.

До речі, в коментарях під постом TVORCHI подякували за співпрацю організаторів, але своєї провини в події не визнають.

Гурт TVORCHI Фото: instagram/ruslankvinta

"Ми вдячні, що ви нам допомогли і це круто! Однак шкода, що ви так і не передзвонили. Музики не було. Дуже неприємно, що ви так впевнено заявляєте, не поспілкувавшись з техніками. Тому що, коли ми з ними говорили, то їхня відповідь була іншою: "Ми занадто пізно зрозуміли, що щось не так і почали давати йому більше звуку на сцену", – заявили учасники гурту TVORCHI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вокаліст гурту TVORCHI Джеффрі Кенні повідомив про проблеми зі звуком під час виступу на Національному відборі на Євробачення 2020. Подробиці читайте тут.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.