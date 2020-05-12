Перший онлайн-концерт Євробачення-2020: як виступив гурт Go-A

Перший півфінал міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2020, який скасували в цьому році через пандемію коронавірусу, пройшов онлайн 12 травня о 22:00 за київським часом.

Український гурт Go-A, який в цьому році повинен був представляти Україну на Євробаченні, виступив у першому півфіналі. Концерт проходив на офіційному каналі "Євробачення" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Go-A 24tv.ua

Так, 12 травня глядачі побачили виступи країн-учасниць у тому порядку, в якому вони повинні були вийти на сцену в Роттердамі. Наступний онлайн-концерт відбудеться 14 травня, а 16 травня – в день фіналу – відбудеться спеціальний концерт.

Разом з Україною в першому прямому ефірі свої пісні представили Росія, Білорусь, Литва, Румунія, Хорватія, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Австралія, Ірландія, Норвегія, Кіпр, Азербайджан, Мальта, Ізраїль і Бельгія. Під час онлайн-трансляції традиційного голосування за учасників не проводилося.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Go_A зробили заяву про скасування Євробачення-2020.