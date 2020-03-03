Через Росію? Оприлюднено невтішний прогноз для України на Євробаченні

Україна несподівано погіршила свої шанси на перемогу в Євробаченні-2020, згідно з новим прогнозом букмекерів.

Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті музичного конкурсу.

Go_A fakty.ua

Так, згідно з прогнозом букмекерів, Україна опустилася з 18 місця на 23. А коефіцієнт виграшу для Go_A склав 1%.

Крім того, якщо раніше пророкували перемогу Литві, то тепер на першому місці опинилися Ісландія. На четвертому місці знаходиться Румунія, на п'ятому – Італія.

eurovisionworld.com

Примітно, що на третьому місці тепер знаходиться Росія, яка 2 березня оголосила свого представника – гурт Littlе Big.

Littlе Big medialeaks.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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