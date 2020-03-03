Через Росію? Оприлюднено невтішний прогноз для України на Євробаченні

Україна несподівано погіршила свої шанси на перемогу в Євробаченні-2020, згідно з новим прогнозом букмекерів.
Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті музичного конкурсу.
Go_A
fakty.ua
Так, згідно з прогнозом букмекерів, Україна опустилася з 18 місця на 23. А коефіцієнт виграшу для Go_A склав 1%.
Крім того, якщо раніше пророкували перемогу Литві, то тепер на першому місці опинилися Ісландія. На четвертому місці знаходиться Румунія, на п'ятому – Італія.
eurovisionworld.com
Примітно, що на третьому місці тепер знаходиться Росія, яка 2 березня оголосила свого представника – гурт Littlе Big.
Littlе Big
medialeaks.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".