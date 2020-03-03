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3 березня • оновлено в 16:23
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Євробачення 2020: позиції України різко обвалилися після оголошення представника РФ

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Україна несподівано погіршила свої шанси на перемогу в Євробаченні-2020, згідно з новим прогнозом букмекерів.

Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті музичного конкурсу.

Go_A

Go_A

fakty.ua

Так, згідно з прогнозом букмекерів, Україна опустилася з 18 місця на 23. А коефіцієнт виграшу для Go_A склав 1%.

Крім того, якщо раніше пророкували перемогу Литві, то тепер на першому місці опинилися Ісландія. На четвертому місці знаходиться Румунія, на п'ятому – Італія.

Через Росію? Оприлюднено невтішний прогноз для України на Євробаченні

eurovisionworld.com

Примітно, що на третьому місці тепер знаходиться Росія, яка 2 березня оголосила свого представника – гурт Littlе Big.

Littlе Big

Littlе Big

medialeaks.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Особа
Go_A
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Стратусов Додж
Стратусов Додж
Вообще-то судя по таблице не на 23, а на 24 (хоть немного, но спиз...ли).
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2
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-представитель от украины
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2
1
Юг Руси
Юг Руси
Oleg Oleg, а их дублёры https://youtu.be/cplzFBsmpRY
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0
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