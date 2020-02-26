Євробачення-2020 під загрозою зриву через коронавірус

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 можуть перенести через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє нідерландський вірусолог Аб Остерхау, написали на сторінці "Євробачення Україна" в Instagram.

Фото: eurovision.com

"Потрібно розглядати й таке, що конкурс може не відбутися. Однак все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавірусу безпосередньо перед Євробаченням. Хоча ми можемо встигнути перемогти вірус, як це було з SARS у 2003", – процитували в соцмережі нідерландського вірусолога.

Також зазначається, що Європейський мовний союз має досвід планування кризових ситуацій. У нього завжди є резервний план на випадок непередбачених обставин. Проведення конкурсу можуть перенести або обмежити кількість глядачів в залі.

"Можливо, буде введено обмеження за кількістю відвідувачів шоу, або воно відбудеться на порожній арені або в окремій телевізійній студії. Як би там не було, не варто передчасно говорити про можливі проблеми з проведенням Євробачення-2020. Організатори та представники EBU ретельно моніторять поточну ситуацію з поширенням коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

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