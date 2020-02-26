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26 лютого • оновлено в 16:51
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Євробачення-2020 під загрозою зриву через коронавірус

1.8т
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Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 можуть перенести через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє нідерландський вірусолог Аб Остерхау, написали на сторінці "Євробачення Україна" в Instagram.

Євробачення-2020 під загрозою зриву: в чому причина

Фото: eurovision.com

"Потрібно розглядати й таке, що конкурс може не відбутися. Однак все залежить від того, наскільки сильною буде епідемія коронавірусу безпосередньо перед Євробаченням. Хоча ми можемо встигнути перемогти вірус, як це було з SARS у 2003", – процитували в соцмережі нідерландського вірусолога.

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Також зазначається, що Європейський мовний союз має досвід планування кризових ситуацій. У нього завжди є резервний план на випадок непередбачених обставин. Проведення конкурсу можуть перенести або обмежити кількість глядачів в залі.

Євробачення-2020 під загрозою зриву: в чому причина

"Можливо, буде введено обмеження за кількістю відвідувачів шоу, або воно відбудеться на порожній арені або в окремій телевізійній студії. Як би там не було, не варто передчасно говорити про можливі проблеми з проведенням Євробачення-2020. Організатори та представники EBU ретельно моніторять поточну ситуацію з поширенням коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Євробачення
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