Євробачення-2020: організатори оприлюднили деталі грандіозного шоу

Організатори Євробачення-2020 розкрили перші деталі грандіозного шоу, а також назвали імена запрошених зірок, які виступлять у гранд-фіналі.
Подробиці були опубліковані на офіційному сайті музичного конкурсу.
Instagram @eurovision
Так, як повідомляють організатори, під час гранд-фіналу 16 травня на сцені "Євробачення" в Роттердамі виступлять сім артистів, які свого часу стали переможцями конкурсу:
"Джільола Чінкветті (Італія, 1964) заспіває Non ho l'età, Ленні Кур (Нідерланди, 1969) виконає De Troubadour, а Гетті Касперс з Teach-In (Нідерланди, 1975) заспіває Ding-A-Dong. Сандра Кім (Бельгія, 1986) заспіває J'aime La Vie, Пол Харрінгтон і Чарлі МакГеттіган знову виконають Rock 'n' Roll Kids (Ірландія, 1994), а Олександр Рибак візьме свою скрипку для виконання Fairytale (Норвегія, 2009). І, звичайно ж, за кілька секунд до передачі трофея наступному переможцю конкурсу "Євробачення-2020" Дункан Лоуренс знову заспіває свою Arcade", – йдеться в повідомленні.
Дункан Лоуренс
newsone.ua
Також відомо, що ведуча Едсілія Ромблі після кожних трьох живих виступів у ролі "таксиста" буде їздити вулицями міста разом з четвіркою переможців конкурсу – Русланою, Анн-Марі Давид, Іжаром Коеном і Ніамей Кавані. З ними ведуча буде говорити про перемогу на "Євробаченні".
Едсілія Ромблі
eurovision.tv
Крім того, другий півфінал відкриє своїм виступом відомий брейкдансер Redo. Артист народився з фізичними особливостями: у нього коротша права рука, в якій відсутній ліктьовий суглоб, і лише п'ять пальців – два на правій руці і три на лівій. Також у нього відсутнє праве стегно, коротша права нога і він ходить за допомогою протеза.
"Ми хотіли б показати голландський талант у всіх його аспектах. Величезний талант і історія Redo ідеально розкривають тему інклюзивності та головний слоган цього року – Open Up!", – каже керівник "Євробачення-2020" Герб Баккер.
Redo
eurovision.tv
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що однією з ведучих конкурсу Євробачення-2020 стане відома голландська б'юті-блогерша Ніккі де Ягер, яка нещодавно зізналася, що народилася хлопцем.
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