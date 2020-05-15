Євробачення-2020 онлайн: де і коли дивитися фінал конкурсу

Марія Дідик люди 23:30, 15.05.2020 Оновлено: 00:14, 16.05.2020

Фінал пісенного шоу Євробачення-2020 "Eurovision: Europe Shine A Light" відбудеться в суботу, 16 травня, о 22:00. В Україні його буде транслювати телеканал UA: Перший.

Шоу в прямому ефірі покажуть 46 країн. OBOZREVATEL простежить за трансляцією і розповість усі подробиці.

Під час трансляції покажуть музикантів, які повинні були відправитися в Роттердам, а також учасників минулих років. Також глядачі зможуть побачити онлайн-інтерв'ю з конкурсантами та домашні концерти.

Ведучими шоу будуть співачка Едсілія Ромблі, яка брала участь у Євробаченні в 1998 і 2007 роках, актриса Шанталь Янзен і співак, актор і шоумен Ян Сміт.

Представник України – гурт Go_A виконає конкурсну пісню "Соловей", а також представить хіт "Love Shine а Light" рок-гурту Katrina and the Waves з Євробачення-1997.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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