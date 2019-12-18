"Євробачення-2020": названі перші учасники конкурсу

Міжнародний конкурс "Євробачення-2020" триватиме в Роттердамі, Нідераланди. 12 травня відбудеться перший півфінал, 14 травня – другий півфінал, 16 травня – грандфінал.
Імена всіх учасників поки невідомі, але деякі країни вже визначилися з представниками.
liga.net
Іспанія, Блас Канто
27-річний Блас Канто – популярний іспанський виконавець, який вже брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2011" з гуртом Auryn. Тоді артисти посіли друге місце.
Бельгія, Hooverphonic
Гурт Hooverphonic наразі працює над записом треку. Англомовна пісня буде представлена на початку 2020 року.
Болгарія, VICTORIA
Голос і стиль VICTORIA позиціонують її як одну з найбільш перспективних нових музиканток із Болгарії.
VICTORIA стала популярною після участі в 4-му сезоні X Factor Bulgaria. Її останній сингл "I Wanna Know" за літо набрав сотні тисяч переглядів на YouTube і Spotify.
Кіпр, Sandro
З якою піснею Sandro представить Кіпр на Євробаченні 2020 – поки не повідомляється, як і інша інформація про артиста.
Sandro
Австрія, Вінсент Буено
34-річний Вінсент з Відня виконає композицію "Alive". Австрія представить свою конкурсну пісню в березні 2020 року.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Угорщина відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в 2020 році. Офіційну причину відмови в Угорщині не назвали. Однак, на думку інсайдера, це пов'язано з "надмірною гомосексуальностью" на Євробаченні.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".