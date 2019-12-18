"Євробачення-2020": названі перші учасники конкурсу

Міжнародний конкурс "Євробачення-2020" триватиме в Роттердамі, Нідераланди. 12 травня відбудеться перший півфінал, 14 травня – другий півфінал, 16 травня – грандфінал.

Імена всіх учасників поки невідомі, але деякі країни вже визначилися з представниками.

liga.net

Іспанія, Блас Канто

27-річний Блас Канто – популярний іспанський виконавець, який вже брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2011" з гуртом Auryn. Тоді артисти посіли друге місце.

Бельгія, Hooverphonic

Гурт Hooverphonic наразі працює над записом треку. Англомовна пісня буде представлена на початку 2020 року.

Болгарія, VICTORIA

Голос і стиль VICTORIA позиціонують її як одну з найбільш перспективних нових музиканток із Болгарії.

VICTORIA стала популярною після участі в 4-му сезоні X Factor Bulgaria. Її останній сингл "I Wanna Know" за літо набрав сотні тисяч переглядів на YouTube і Spotify.

Кіпр, Sandro

З якою піснею Sandro представить Кіпр на Євробаченні 2020 – поки не повідомляється, як і інша інформація про артиста.

Sandro

Австрія, Вінсент Буено

34-річний Вінсент з Відня виконає композицію "Alive". Австрія представить свою конкурсну пісню в березні 2020 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Угорщина відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в 2020 році. Офіційну причину відмови в Угорщині не назвали. Однак, на думку інсайдера, це пов'язано з "надмірною гомосексуальностью" на Євробаченні.

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