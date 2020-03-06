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6 березня • оновлено в 17:54
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Євробачення 2020 можуть перенести: що сталося

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Міжнародний пісенний конкурс Євробачення можуть скасувати через коронавірус. Організатори "розглядають різні сценарії" проведення заходу.

Конкурс повинен відбудуться в Роттердамі в травні 2020 року. Про це повідомляє видання Metro.

Євробачення 2020 можуть перенести: що сталося

кореспондент

"Європейський мовний союз звичайно, уважно стежить за ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу, і вживає всіх необхідних заходів для охорони здоров'я і безпеки, як це вимагає зараз ВООЗ і представники влади", – заявив представник ЄВС.
Євробачення 2020 можуть перенести: що сталося

день

"Ми будемо продовжувати стежити за подіями в Європі і розглядаємо різні можливі сценарії разом з національними мовниками – Eurovision Song Contest 2020 NPO і AVROTROS", - додали в Європейській мовній спілці.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Марія Дідик
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