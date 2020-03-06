Євробачення 2020 можуть перенести: що сталося

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення можуть скасувати через коронавірус. Організатори "розглядають різні сценарії" проведення заходу.
Конкурс повинен відбудуться в Роттердамі в травні 2020 року. Про це повідомляє видання Metro.
кореспондент
"Європейський мовний союз звичайно, уважно стежить за ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу, і вживає всіх необхідних заходів для охорони здоров'я і безпеки, як це вимагає зараз ВООЗ і представники влади", – заявив представник ЄВС.
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"Ми будемо продовжувати стежити за подіями в Європі і розглядаємо різні можливі сценарії разом з національними мовниками – Eurovision Song Contest 2020 NPO і AVROTROS", - додали в Європейській мовній спілці.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь у пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
У 2020 році Україну представлятиме група Gо_A з піснею "Соловей".
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