Євробачення 2020 можуть перенести: що сталося

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення можуть скасувати через коронавірус. Організатори "розглядають різні сценарії" проведення заходу.

Конкурс повинен відбудуться в Роттердамі в травні 2020 року. Про це повідомляє видання Metro.

кореспондент

"Європейський мовний союз звичайно, уважно стежить за ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу, і вживає всіх необхідних заходів для охорони здоров'я і безпеки, як це вимагає зараз ВООЗ і представники влади", – заявив представник ЄВС.

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"Ми будемо продовжувати стежити за подіями в Європі і розглядаємо різні можливі сценарії разом з національними мовниками – Eurovision Song Contest 2020 NPO і AVROTROS", - додали в Європейській мовній спілці.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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