Євробачення-2020: Джамала вразила виконанням пісні онлайн
Українська співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні в 2016 році, виконала фрагмент пісні під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020 14 травня.
Так, ролик був опублікований на офіційному каналі конкурсу Eurovision Song Contest на YouTube (щоб дивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, під час другого півфіналу організатори показували по п'ять відео з виступами учасників, які розбивали домашніми роликами з шанувальниками Євробачення або самими конкурсантами.
Таким чином, після другої п'ятірки учасників представники країн в різні роки виконували фрагменти відомих пісень. Відео з Джамалою також було показано під час онлайн-концерту. Співачка, знаходячись у себе вдома, виконала пісню "Arcade" переможця Євробачення-2019 Дункана Лоуренса.
Так, відео з Джамалою можна подивитися з 38:10 хвилини.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як пройшов другий півфінал онлайн-концерту Євробачення-2020.