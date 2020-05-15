Євробачення-2020: Джамала вразила виконанням пісні онлайн

Українська співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні в 2016 році, виконала фрагмент пісні під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020 14 травня.

Так, ролик був опублікований на офіційному каналі конкурсу Eurovision Song Contest на YouTube (щоб дивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Джамала Instagram @jamalajaaa

Зокрема, під час другого півфіналу організатори показували по п'ять відео з виступами учасників, які розбивали домашніми роликами з шанувальниками Євробачення або самими конкурсантами.

Таким чином, після другої п'ятірки учасників представники країн в різні роки виконували фрагменти відомих пісень. Відео з Джамалою також було показано під час онлайн-концерту. Співачка, знаходячись у себе вдома, виконала пісню "Arcade" переможця Євробачення-2019 Дункана Лоуренса.

Джамала під час другого півфіналу Євробачення-2020 кадр з відео

Джамала під час другого півфіналу Євробачення-2020 кадр з відео

Джамала під час другого півфіналу Євробачення-2020 кадр з відео

Так, відео з Джамалою можна подивитися з 38:10 хвилини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як пройшов другий півфінал онлайн-концерту Євробачення-2020.

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