Євробачення-2020: букмекери переглянули шанси України

Після перемоги в Нацвідборі на Євробачення-2020 гурту Go-A Україна, якій пророкували 22 місце, різко піднялася на 18-е місце в рейтингу букмекерів.
Перші позиції в рейтингу займають Литва, Італія та Румунія, а також Швеція та Росія. Про це свідчить таблиця, опублікована на сайті конкурсу.
Фото: УНІАН
Фото: eurovisionworld.com
Фото: eurovisionworld.com
Нагадаємо, що Go_A – український електрофолк-гурт, що об'єднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв. Пісня, з якою гурт представить Україну на Євробаченні, називається "Соловей".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
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