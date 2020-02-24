Євробачення-2020: букмекери переглянули шанси України

Після перемоги в Нацвідборі на Євробачення-2020 гурту Go-A Україна, якій пророкували 22 місце, різко піднялася на 18-е місце в рейтингу букмекерів.

Перші позиції в рейтингу займають Литва, Італія та Румунія, а також Швеція та Росія. Про це свідчить таблиця, опублікована на сайті конкурсу.

Фото: УНІАН

Фото: eurovisionworld.com

Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, що Go_A – український електрофолк-гурт, що об'єднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв. Пісня, з якою гурт представить Україну на Євробаченні, називається "Соловей".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!