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24 лютого • оновлено в 11:32
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Євробачення-2020: букмекери переглянули шанси України після перемоги Go_A

4.1т
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Після перемоги в Нацвідборі на Євробачення-2020 гурту Go-A Україна, якій пророкували 22 місце, різко піднялася на 18-е місце в рейтингу букмекерів.

Перші позиції в рейтингу займають Литва, Італія та Румунія, а також Швеція та Росія. Про це свідчить таблиця, опублікована на сайті конкурсу.

Євробачення-2020: букмекери переглянули шанси України

Фото: УНІАН

Євробачення-2020: букмекери переглянули шанси України

Фото: eurovisionworld.com

Євробачення-2020: букмекери переглянули шанси України

Фото: eurovisionworld.com

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Євробачення-2020: букмекери переглянули шанси України

Нагадаємо, що Go_A – український електрофолк-гурт, що об'єднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв. Пісня, з якою гурт представить Україну на Євробаченні, називається "Соловей".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Євробачення-2020
Особа
Go_A
Місце
Україна
Теги
букмекери Євробачення
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Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
упоротый патриотизм надоел европейцам)
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Виня Ксения
Виня Ксения
филя филя, твой идиотизм надоел всему миру. Потеряйся.
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