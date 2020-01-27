Євробачення-2020: кому букмекери пророкують перемогу

Популярний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться в травні, втім, букмекери вже оприлюднили перші ставки на переможця у фіналі. Наразі в списку з 41 країни-учасниці лідирує Італія.

Так, її шанси оцінюють у 6%. Серйозним претендентом вважають Росію, яка також отримала 6%, але поки перебуває на другому місці. Про це повідомляється на офіційному сайті пісенного конкурсу (таблицю дивіться нижче).

Фото: esctoday.com

Третю-четверту позицію ділять Швеція і Мальта – по 5%. Норвегія, Данія, Чехія, Нідерланди та Австралія – 4%. На десятій сходинці розташувалася Бельгія – 3%. Україна ж посіла 12 місце в таблиці з 3% ймовірності перемоги.

Фото: eurovisionworld.com

Характерно, що більшість країн ще не визначилися зі своїми представниками на конкурсі. У процесі знайомства аудиторії з учасниками та конкурсними піснями прогнози букмекерів, за традицією, будуть коригуватися.

Нагадаємо, 65-й музичний конкурс Євробачення-2020 відбудеться в голландському місті Роттердам. Півфінали конкурсу триватимуть 12 і 14 травня, а фінал запланований на 16 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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