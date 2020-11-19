Новий образ Юлії Тимошенко: як змінювалися зачіски політикині в різні роки

Юлія Тимошенко напередодні свого ювілею, який відбудеться 27 листопада, здивувала всіх черговою зміною іміджу. На зміну косі давно вже прийшло пряме волосся, пучки і завивка, але тепер політикиня позбулася звичного всім образу блондинки.

Пекуча брюнетка, каре і знаменита коса – як змінювався імідж Тимошенко, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

1970-77

Юлія Тимошенко народилася в Дніпропетровську, 1960 року. У шкільні роки дівчинка на ім'я Юлія Григян (саме таке прізвище по батькові носила майбутня політикиня) відрізнялася здібностями до математики, тому до закінчення навчання було зрозуміло, який шлях вона обере. У радянські роки всі діти носили однакову шкільну форму, а тому Юлію Володимирівну важко впізнати серед її однокласників.

Юлія Григян у школі optolov.ru

1978 рік

Перед закінченням школи Юлія Григян взяла прізвище матері – Телегіна, а також відмовилася від бантиків і хвостиків, примірявши лаконічне каре до середини шиї. З такою зачіскою і під прізвищем матері майбутня прем'єр-міністр вступила до Дніпропетровського гірничого інституту.

Юлія Телегіна (Тимошенко), 1977 рік volyn.tabloyid.com

1980 рік

У плани Юлії Телєгіної втрутилася любов – 1979 року вона виходить заміж за Олександра Тимошенка, що, напевно, і стало початком змін. Насамперед пішла в минуле Юлія Телєгіна – відтепер вона носить прізвище чоловіка Тимошенко. У лютому 1980 року, Юлія Тимошенко, якій не так давно виповнилося 19, стає мамою – в родині народжується дочка Євгенія. Весільні фото добре відображають моду того часу.

Весілля Юлії Телєгіної й Олександра Тимошенка all-for-woman.com

1988-1995 роки

У 1981 році Юлія Тимошенко переходить у Дніпропетровський державний університет на факультет економіки, який закінчує 1984 року й отримує диплом інженера-економіста з відзнакою. До 1988 року Тимошенко працює на Дніпровському машинобудівному заводі, а в розпал Перебудови разом із чоловіком вирішує зайнятися бізнесом. Взявши в борг п'ять тисяч рублів, подружжя відкриває пункт відеопрокату, а 1989 року молодіжний центр "Термінал" під егідою ВЛКСМ, де Тимошенко була комерційною директоркою.

У 1991 році подружжя відкриває корпорацію "Український Бензин", а 1995-го – створену на базі КУБ корпорацію "Єдині енергетичні системи України". Тоді бізнесвумен із Дніпропетровська одягалася за останньою модою 1990-х: обтягуючі спідниці, об'ємні піджаки і високі зачіски.

Юлія Тимошенко на початку 1990-х років theworldnews.net

1995 рік

1996 року, в період розквіту ЄЕСУ, Юлія Тимошенко знову змінила імідж, віддавши перевагу лаконічній стрижці до середини плеча із прямим проділом і завжди строгій укладці. Такий образ Тимошенко почав потрапляти на телеекрани країни, такою її зустріли і в політиці.

Тимошенко в 1995 році kontrakty.ua

1997 рік

16 січня 1997 року Юлія Тимошенко вперше з'являється в політиці, стаючи депутаткою по Бобринецькому виборчому округу №229 Кіровоградської області. У перший період у владі Юлія Тимошенко залишалася вірною своєму іміджу і носила лаконічну й строгу укладку до середини плеча, але додався чубчик та бічний проділ.

Тимошенко 1997 року www.fakt.pl

1999 рік

12 травня 1998 року Юлія Тимошенко стає народною депутаткою України по округу №99 Кіровоградської області. У березні 1999 року з'являється депутатська фракція "Батьківщина".

У цей період Юлія Тимошенко все ще залишається вірна своєму іміджу брюнетки, але в гардеробі з'являються строгі костюми і сукні. Однак, 1999 року Тимошенко зважується на зміну в зовнішності і коротко стрижеться. Цей досвід вона, як і іміджмейкери, визнали не зовсім вдалим експериментом.

Юлія Тимошенко з короткою стрижкою kontrakty.ua

Юлія Тимошенко з короткою стрижкою antonshagin.ru

2000 рік

30 грудня 1999 року Юлію Тимошенко призначають віцепрем'єр-міністром із питань паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. У рік свого "прем'єрства" Тимошенко остаточно перейшла на офіційно-діловий стиль, а також приміряла нову стрижку і повернула яскравий чорний відтінок волоссю.

Юлія Тимошенко на посаді віцепрем'єр-міністра mount-blade.ru

2001 рік

9 лютого 2001 Тимошенко створила Форум національного порятунку і потрапила в опалу. 19 січня її звільнили з посади віцепрем'єра, а 13 лютого заарештували за "контрабанду російського газу" і несплату податків.

Звільнили Тимошенко 27 березня 2001 року. Політикиня провела в СІЗО 42 дні і на виході її зустрічав соратник Олександр Турчинов. Фото, зроблене в день звільнення, показало втомлену Тимошенко, проте – з ідеальною укладкою, до якої вона повернулася після короткої стрижки.

Юлія Тимошенко та Олександр Турчинов на виході з СІЗО www.crimea.kp.ru

2002 рік – Жінка з косою

У вересні 2001 року Юлія Тимошенко вирушає на Економічний форум у Криниці (Польща), де представляє Україну в списку претендентів на звання "Людина року Центрально-Східної Європи), будучи єдиною жінкою-учасницею. Тоді Тимошенко вперше приміряла високий і тугий пучок, змінивши звичну для всіх зачіску.

Висока зачіска, яку розкритикували в пресі www.gazeta.ru

У листопаді 2001 року з партії "Батьківщина" створюється "Блок Юлії Тимошенко" і відбувається історичний момент. Вперше на публіці політикиня з'являється зі своєю знаменитою зачіскою-косою, яка стала її відмітною ознакою і нерозлучним супутником на довгі роки.

Перша коса Юлії Тимошенко www.crimea.kp.ru

2002 рік

Юлія Тимошенко стає народною депутаткою Верховної Ради і продовжує експерименти із зачіскою, але головний атрибут – коса, залишається на місці. Тоді політикиня змінювала відтінки волосся, все ще носила чубчик.

Юлія Тимошенко з косою mount-blade.ru

Листопад 2004 року

Остаточний імідж Тимошенко склався в розпал Помаранчевої Революції. Ніколи не люблячи цей колір, Юлія Володимирівна погоджується надіти кілька речей апельсинового відтінку. "Під нього" перукарі і створюють відповідний образ, роблячи з Тимошенко блондинку, а замість вільної коси – туго заплетену, без єдиного локона, що випав, зачіску.

Юлія Тимошенко в Помаранчеву Революцію Фото: EAST NEWS

Грудень 2004 року

З появою коси, з'явилася і ще одна прикмета: якщо Тимошенко розплела косу – значить, попереду зміни. 8 грудня 2004 року депутатка з'явилася на засіданні Верховної Ради з розпущеним волоссям. У той же день був призначений третій тур президентських виборів.

Інтерв'ю Юлії Тимошенко на радіо ФОТО: ТАСС

Лютий – жовтень 2005 року

Цей час – розквіт діяльності Юлії Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України, але також і зміна іміджу. На фотографіях лютого 2005 року видно, що простий хвіст і зручні джинси прийшли на зміну офіційним костюмам і косі.

Юлія Тимошенко на посаді прем'єр-міністра EAST NEWS

Правда, коса повертається вже у травні 2005 року, водночас виходить ексклюзивне інтерв'ю Тимошенко для ELLE, де вона зображена зі своєю знаменитою косою. Після цього "виходу до преси" Юлія Володимирівна стає, можна сказати, іконою стилю.

Юлія Тимошенко на обкладинці ELLE Ukraine Фото: ELLE Ukraine

Жовтень 2005 року

За рік "слави" Тимошенко злі язики почали говорити про те, що коса у прем'єр-міністра накладна. У жовтні 2005 року, на першому весіллі своєї дочки Євгенії, Юлія Тимошенко з'явилася в декольтованій сукні і з розпущеним волоссям, що одразу відмело всі підозри. Легкий образ політика став одкровенням для її шанувальників.

Юлія Тимошенко на весіллі дочки Фото: EAST NEWS

Січень 2007 року

Після перерви в роботі, Юлія Тимошенко повертається до Верховної Ради України та її поява 11 січня 2007 року викликає ажіотаж. Справа не тільки в тріумфальному поверненні, але і в розпущених кучерях. Водночас знову спрацювала прикмета: слідом за розпуском коси, розпустилася і Верховна Рада.

Юлія Тимошенко з розпущеним волоссям у Раді Фото: Ігор Кругленко / ТАСС

2007 – 2010 рік

У наступні три роки свого прем'єрства, Юлія Тимошенко практично не змінювала фірмової зачіски. Правда, іноді вона все ж з'являлася на публіці з низьким хвостом або пучком, але це траплялося вкрай рідко. Крім того, прем'єрка полюбила білі пальто від Шанель і Ів Сен Лорана.

Юлія Тимошенко в пальто від Ів Сен Лоран wiadomosci.wp.pl

Ув'язнення: 2011 – 2014 рік

Після того, як президентом України став Віктор Янукович, Юлія Тимошенко опинилася в епіцентрі скандалу – проти неї посилено висували звинувачення одразу за кількома статтями ("зловживання владою", "розкрадання") та інші. У грудні 2011 року експрем'єр-міністра привезли в СІЗО і випустили вже тільки за три роки – взимку 2014 року. У тюрмі Тимошенко відмовилася від фірмової зачіски, залишивши лише недбалу косу.

Юлія Тимошенко у в'язниці inforesist.org

Після звільнення: 2014 – 2019

Із СІЗО в дні Революції Гідності Юлію Тимошенко доставили прямо на Майдан. Політикиня прибула в інвалідному візку, але з традиційною косою. Правда, колір коси відрізнявся від давно непрофарбованих коренів волосся.

Юлія Тимошенко на Майдані, зима 2014-го Фото: Олег Терещенко

У наступний рік Тимошенко не так уже й часто з'являлася на публіці, поїхавши на реабілітацію, а після 2015 року з її публічних виходів стало зрозуміло: з косою покінчено! Правда, як окрема зачіска в арсеналі експрем'єрки вона залишилася.

Юлія Тимошенко в Раді з новою зачіскою Фото: Оскар Янсон

2014 року Тимошенко з'явилася на публіці з зачіскою "хала" в стилі Одрі Хепберн, яку розкритикували в пресі. Потім вона часто виходила до публіки з різними низькими пучками, хвостами або навіть просто – з розпущеним волоссям.

Юлія Тимошенко із зачіскою в стилі "хала" Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS

Листопад 2019-го

У листопаді 2019 року Тимошенко, після стабільного розпущеного волосся, знову звернулася до своєї традиційної "коси" –– в такому образі вона виступила з промовою про ситуацію в Україні на Саміті Європейської народної партії в Хорватії.

Юлія Тимошенко знову з косою ba.org.ua

2019-2020 роки

Усі роки після 2015-го Тимошенко мелькала на публіці з довгим волоссям, часом – закрученим у локони, часом розпущеним, але в одному відтінку – платиновий блонд. На початку 2020 року політикиня відтонувала волосся в "золотистий русявий", а потім і зовсім у русявий, щоб стати ближче до свого натурального відтінку.

Юлія Тимошенко в платиновому блонді www.mk.ru

16 листопада 2020 року, напередодні свого ювілею, Юлія Тимошенко з'явилася на публіці після помітного оновлення іміджу. Волосся політикині стало ще темнішим і замість прямих з'явилися дрібні локони, які "оживили" її образ.