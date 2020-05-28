Актриса Євгенія Лоза, яка народилася в Луганській області, повідомила про розставання з чоловіком - російським актором Антоном Батирєвим.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Антон Батиров і Євгенія Лоза

"Люди рідко цікавляться причиною укладення шлюбу, а ось причини його розірвання викликають бурю з припущень, суперечок і цікавості. Поспішаю розчарувати - у мене не буде гучних заяв. Наша подружня історія закінчилася. Я вдячна Антону за любов і все прекрасне, що було між нами. Ми залишаємося близькими людьми, але будемо йти по життю окремо. Ви з любов'ю прийняли нашу пару і, сподіваюся, з повагою поставитеся до нашого рішення розлучитися", - написала актриса.

Для Лози цей шлюб був першим, для Антона Батирєва - другим. Роман акторів почався, коли обидва знімалися в серіалі "На гойдалці долі". Пара довго приховувала свої відносини, оскільки Батирєв був одружений.

14 червня 2019 року артисти одружилися. Подружжя публічно зізнавалося один одному в коханні та публікували спільні весільні фото, а також знімки з медового місяця на Мальдівах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український ведучий Володимир Остапчук відверто розповів про життя після розлучення з Оленою Войченко.