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28 травня • оновлено в 13:37
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Євгенія Лоза розлучається з чоловіком після року шлюбу

5.2т
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Актриса Євгенія Лоза, яка народилася в Луганській області, повідомила про розставання з чоловіком - російським актором Антоном Батирєвим.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Антон Батиров і Євгенія Лоза

Антон Батиров і Євгенія Лоза

"Люди рідко цікавляться причиною укладення шлюбу, а ось причини його розірвання викликають бурю з припущень, суперечок і цікавості. Поспішаю розчарувати - у мене не буде гучних заяв. Наша подружня історія закінчилася. Я вдячна Антону за любов і все прекрасне, що було між нами. Ми залишаємося близькими людьми, але будемо йти по життю окремо. Ви з любов'ю прийняли нашу пару і, сподіваюся, з повагою поставитеся до нашого рішення розлучитися", - написала актриса.

Не будь я публічною особою, я б і зовсім не стала про це згадувати, але якщо вже одного разу я набралася сміливості заявити про свій шлюб, тоді і знайти в собі сили сказати про розлучення я також повинна! Люди рідко цікавляться причиною укладення шлюбу, а ось причини його розірвання викликають бурю з припущень, суперечок і цікавості. Поспішаю разочаровать- у мене не буде гучних заяв. Наша подружня історія закінчилася. Я вдячна Антону за любов і все прекрасне, що було між нами. Ми залишаємося близькими людьми, але будемо йти по життю окремо. Ви з любов'ю прийняли нашу пару і, сподіваюся, з повагою поставитеся до нашого рішення розлучитися.

Публікація від Євгенія Лоза / Evgeniya Loza (@loza_jenya)

Для Лози цей шлюб був першим, для Антона Батирєва - другим. Роман акторів почався, коли обидва знімалися в серіалі "На гойдалці долі". Пара довго приховувала свої відносини, оскільки Батирєв був одружений.

Відома російська актриса розлучається з чоловіком після року шлюбу

14 червня 2019 року артисти одружилися. Подружжя публічно зізнавалося один одному в коханні та публікували спільні весільні фото, а також знімки з медового місяця на Мальдівах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український ведучий Володимир Остапчук відверто розповів про життя після розлучення з Оленою Войченко.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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