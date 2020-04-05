Евеліні Бльоданс – 51: відверті фото забороненої в Україні зірки "Маски шоу"

Російська актриса, зірка "Маски шоу" Евеліна Бльоданс 5 квітня відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 51 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото зірки.

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс народилася 5 квітня 1969 року в Ялті, Крим, але більшу частину життя вона прожила в Одесі.

Популярною вона стала після виходу багатосерійного одеського короткометражного серіалу "Маски-шоу" на початку 90-х.

Евеліна Бльоданс стала популярною завдяки серіалу "Маски-шоу" Starface

Також вона знялася в багатьох фільмах і серіалах, таких як "Проклятий рай", "Гітлер капут!", "Золоті", "SOS, Дід Мороз, або Все збудеться!" та багато інших.

Останні 15 років живе в Москві.

У 2017 році Евеліна Бльоданс зізналася, що зробила пластику грудей. Також актриса регулярно використовує ін'єкції філерів та косметологічний масаж. Бльоданс виглядає молодо і привабливо, при зрості 174 см її вага не більше 62 кг.

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Евеліна Бльоданс theplace.ru

Як відомо, 2015 року Евеліна Бльоданс потрапила до "чорного списку" Міністерства культури України через те, що якось сказала, що "Крим ніколи не був українським".

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