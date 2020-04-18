"Ескортниця, зрадниця, цнотлива": церемонія вигону на "Холостяка-10" закінчилася скандалом

У п'ятницю, 17 квітня в ефірі каналу СТБ вийшов сьомий випуск популярного проекту "Холостяк-10", де дівчата ведуть боротьбу за серце молодого пілота Макса Михайлюка.

Церемонія вигону закінчилася сваркою головного героя з однією з учасниць. Дівчина невтішно висловилася про конкуренток, обізвавши їх при холостякові. Відео опубліковано на офіційному сайті СТБ.

Так, головний холостяк країни в кінці сьомого випуску прийняв рішення відправити додому Анну. Чоловік не вручив їй заповітну троянду на церемонії вигону.

У 7 випуску проект "Холостяк" покинула Анна Instagram @holostyakstb

Коли Макс проводжав Аню до автомобіля перед від'їздом, дівчина гнівно звернулася до нього і жорстко висловилася про суперниць, розкривши деякі інтимні подробиці з їхнього життя.

"Я хочу тобі дещо сказати. У той момент, коли вимикаються камери, я найбільше закохуюся в тебе. І ти зараз ту людину, яка до тебе щиро ставиться, чесна і правдива, садиш в авто. Ти залишив дівчат, серед яких одна мріє про ескорт в Дубаї, друга – незаймана, третя – стрибає з проекту в проект. А четверта – по суті зрадниця! І з ними ти зібрався будувати стосунки?! Серйозно?" – обурилася Аня і сіла в авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зовнішність головного героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка викликала ажіотаж в мережі.