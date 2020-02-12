Найдорожча модель plus-size похвалилася волохатими пахвами: неоднозначне відео

Найдорожча plus-size модель Ешлі Грем, яка 18 січня стала мамою, показала неголені пахви, а також свою фігуру після пологів.

Відповідні фото та відео вона опублікувала в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Для всіх леді, які не голили свої пахви в основному всю свою вагітність або, принаймні, в її кінці: я не голилися з часу мого останнього публічного виступу, яке було [в The Tonight Show Starring] Джиммі Феллона [в грудні 2019 року]", – сказала модель зі сміхом, продемонструвавши пахви на камеру.

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Ешлі Грем instagram.com/ashleygraham

Ешлі Грем показала неголені пахви Скрін відео

Раніше 32-річна жінка оприлюднила селфі, розповівши про те, що в неї, як й у безлічі інших молодих мам, після пологів виникли проблеми зі здоров'ям.

"Підніміть руку, якщо ви теж не знали, що будете змінювати і свої власні підгузники. Після стількох років у світі моди я ніколи б не повірила, що моїм улюбленим предметом одягу стане одноразова білизна", – зізналася Грем у пості.

Вона додала, що в суспільстві прийнято замовчувати, через що проходять жінки після пологів.

Селфі після народження малюка instagram.com/ashleygraham

Фото моделі з новонародженим первістком:

Як писав OBOZREVATEL, будучи вагітною, Ешлі Грем неодноразово влаштовувала оголені фотосесії, що викликало суперечливу реакцію в мережі.

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