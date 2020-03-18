"Перемогли Little Big": в Росії дивно прокоментували скасування Євробачення 2020

Гендиректор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст прокоментував скасування пісенного конкурсу "Євробачення".

Так, він заявив, що на скасованому змаганні переміг російський гурт Little Big, пише Super.ru.

"Ми шкодуємо через скасування Євробачення. Для себе вважатимемо, що в 2020 році на Євробаченні за результатами переглядів на офіційному Youtube конкурсу з безумовним відривом перемоглb Little Big", - заявив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Яна Рудковська розкритикувала пісню Uno групи Little Big для Євробачення-2020. Продюсер Діми Білана зізналася, що вона очікувала більшого.

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