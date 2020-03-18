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18 березня • оновлено в 18:57
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Ернст відзначився дивним висловленням по скасоване Євробачення 2020: перемогли Little Big

3.1т
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Гендиректор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст прокоментував скасування пісенного конкурсу "Євробачення".

Так, він заявив, що на скасованому змаганні переміг російський гурт Little Big, пише Super.ru.

"Перемогли Little Big": в Росії дивно прокоментували скасування Євробачення 2020
"Ми шкодуємо через скасування Євробачення. Для себе вважатимемо, що в 2020 році на Євробаченні за результатами переглядів на офіційному Youtube конкурсу з безумовним відривом перемоглb Little Big", - заявив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Яна Рудковська розкритикувала пісню Uno групи Little Big для Євробачення-2020. Продюсер Діми Білана зізналася, що вона очікувала більшого.

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Автор
Марія Дідик
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
за 4 дня у Литтл Биг более 33 млнов просмотров, есть какая-нибудь украинская группа с таким количеством просмтров на Ю туб?
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь~~--- https://cuz.su/koronavirus
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Так расея всегда пабеждает только в несуществующих сражениях))))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
ПНХ ПТН, Слава богу, что отменили. Вы слышали украинского исполнителя? Особенно припев : Я рогуль и ты рогуль / Вместе две рогули /Я рогуль и ты рогуль/ Носим мы кастрюли.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ПНХ ПТН, дурачок, когда парад ВСУ в Севастополе и Донецке?
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