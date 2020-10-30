Епатажна українська ведуча показала свій розкішний пентхаус з люстрою за 6 тисяч доларів

Українська ведуча, актриса і світська левиця Світлана Вольнова провела екскурсію по своїй квартирі і розповіла про її вартість.

Також вона показала, в яких умовах живе і поділилася подробицями з особистого життя, пише РБК-Україна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, зірка проживає в пентхаусі в самому центрі Києва, який вона придбала у 2000 році за 100 тисяч доларів.

"Квартиру купила в 2000 році. У той час вона коштувала 100 тисяч, це було недорого. Через рік ціни зросли в багато разів. Але на ремонт я витратила в три рази більше. Тоді я пішла від чоловіка, у мене не було житла. Мені запропонував мій американський друг приїхати до нього. Я сказала: "Мій дорогий, я хочу, щоб у мене було житло. Тут залишається моя дочка, у мене обов'язково має бути своє маленьке гарненьке гніздечко". Маленьке гарненьке гніздечко знайшлося", – розповідає Вольнова.

Любов Світлани з мільйонером тривала вісім років.

Також блондинка показала найцікавіші куточки квартири: власний зал слави, в якому зберігаються подарунки друзів і шанувальників, дзеркальний гостьовий туалет, шикарний вид з вікна на центр Києва, наряд одного з улюблених дизайнерів, кухню.

До слова, Вольнова не тільки продемонструвала, що знаходиться на її кухні, але і показала вміст холодильника.

"У холодильнику завжди повинен бути салат, ягоди, моцарелла, персики і помідори. І, звичайно, маски для обличчя", – повідомила Світлана.

Ще один секрет знаменитості – "Китайська коробочка" для здійснення бажань.

"Це китайська коробочка, куди я пишу листи своєму Ангелу-хранителю. Коли це бажання виповнюється, я спалюю папірець", – зазначила зірка.

А головний арт-об'єкт житла – люстра, вартістю 6 тисяч доларів. За словами Вольнової, про таку вона мріяла з п'яти років.

"Я весь час хотіла таку люстру. Коли я сиділа в п'ять років в театрі і дивилася, як спускається люстра, запалюється світло і починається вистава... І я вирішила, що у мене вдома обов'язково буде така", – пояснила світська левиця.

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