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12 грудня • оновлено в 23:24
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Еністон розплакалася в прямому ефірі через сімейну драму: опубліковано відео

1.1т
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Популярна голлівудська актриса Дженніфер Еністон розплакалася під час розважального шоу Еллен Дедженерес.

50-річна зірка із колегою вирішили допомогти нужденним, і одна з історій викликала у зірки серіалу "Друзі" дуже потужні емоції (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Еллен щорічно допомагає перед Різдвом родинам, які пережили трагедію. На шоу приходять зіркові асистенти й допомагають ведучій виконати бажання у прямому ефірі.

Дженніфер Еністон розплакалася в прямому ефірі

Дженніфер Еністон розплакалася в прямому ефірі

NBC

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Молода дівчина на ім'я Еліз Кімбол зняла відео про свого батька Джеффа, який втратив дружину й матір двох своїх дочок через рак, коли дівчатка були зовсім маленькими.

"Папа не заслуговує на все це. Він завжди був поруч із нами і віддав все, що у нього було. Тепер мені хочеться подбати про нього. Але я не зможу зробити цього без сторонньої допомоги", – розповіла молода дівчина Еліза.

Дівчина зворушила Еністон до сліз

Дівчина зворушила Еністон до сліз

NBC

Дженніфер Еністон розплакалася в прямому ефірі

Дженніфер Еністон розплакалася в прямому ефірі

Кадр з відео

Еністон була так зворушена, що у неї на очах з'явилися сльози. Актриса запропонувала допомогти родині. Як стало відомо, поки батько з дочками їхали до студії, помічники зірки відвідали їхній будинок. Приміщення зовні і зсередини прикрасили різдвяною атрибутикою, встановили ялинку та засипали кожну кімнату подарунками.

"Боже, це справжнісіньке диво. Немає сил, щоб стриматися", – сказала Еністон.

Еністон в гостях у Дедженерес

Еністон в гостях у Дедженерес

NBC

Еністон і Дедженерес

Еністон і Дедженерес

NBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно особистий тренер Дженніфер Еністон розповів, чому зірка серіалу "Друзі" така струнка.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Дженіфер Еністон
Теги
шоу-бизнес видео
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