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22 вересня • оновлено в 15:03
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"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

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22 вересня в Лос-Анджелесі в 71-й раз відбудеться церемонія вручення головної телевізійної премії США "Еммі", яка присуджується найкращим телепрограм року.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити головні номінації і які серіали претендують на перемогу.

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу
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Список головних номінацій 71-й щорічної премії Emmy Awards:

Кращий драматичний серіал

  • Краще телефонуйте Солу

  • Охоронець

  • Гра престолів

  • Вбиваючи Єву

  • Озарк

  • Поза

  • Спадкоємці

  • Це ми

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Гра престолів

Краща жіноча роль в драматичному телесеріалі

  • Сандра О (Вбиваючи Єву)

  • Лора Лінні (Озарк)

  • Емілія Кларк (Гра престолів)

  • Джоді Комер (Вбиваючи Єву)

  • Віола Девіс (Як уникнути покарання за вбивство)

  • Менді Мур (Це ми)

  • Робін Райт (Картковий будиночок)

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Робін Райт (Картковий будиночок)

Краща чоловіча роль в драматичному телесеріалі

  • Джейсон Бейтман (Озарк)

  • Боб Оденкирк (Краще телефонуйте Солу)

  • Стерлінг К. Браун (Це ми)

  • Кіт Герінґтон (Гра престолів)

  • Біллі Портер (Поза)

  • Майло Вентімілья (Це ми)

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Джейсон Бейтман (Озарк)

Кращий комедійний серіал

  • Віце-президент

  • Шіттс Крик

  • Дивовижна місіс Мейзел

  • Баррі

  • У кращому світі

  • Флібег

  • Життя матрьошки

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Дивовижна місіс Мейзел

Кращий міні-серіал

  • Чорнобиль

  • Втеча з в'язниці Даннемора

  • Фосс/Вердон

  • Гострі предмети

  • Коли вони нас побачать

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Чорнобиль

Краща чоловіча роль в міні-серіалі

  • Махершала Алі (Справжній детектив)

  • Х'ю Грант (Дуже англійський скандал)

  • Бенісіо Дель Торо (Втеча з в'язниці Даннемора)

  • Джаред Харріс (Чорнобиль)

  • Сем Роквелл (Фосс/Вердон)

  • Джаррел Джером (Коли вони нас побачать)

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Махершала Алі (Справжній детектив)

Краща жіноча роль в міні-серіалі

  • Патриція Аркетт (Втеча з в'язниці Даннемора)

  • Мішель Вільямс (Фосс/Вердон)

  • Емі Адамс (Гострі предмети)

  • Джої Кінг (Закон)

  • Нісі Неш (Коли вони нас побачать)

  • Онжаню Елліс (Коли вони нас побачать)

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Емі Адамс (Гострі предмети)

Кращий телевізійний фільм

  • Чорне дзеркало: Брандашмиг

  • Брексил

  • Дедвуд

  • Моя вечеря з Ерве

  • Король Лір

"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

Чорне дзеркало: Брандашмиг

Як раніше писав OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі. Повнометражний художній фільм був визнаний кращим в програмі "Orizzonti" ( "Горизонти"), одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук - колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі і зараз працює у фонді "Повернись живим".

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