"Еммі 2019": номінації та головні претенденти на перемогу

22 вересня в Лос-Анджелесі в 71-й раз відбудеться церемонія вручення головної телевізійної премії США "Еммі", яка присуджується найкращим телепрограм року.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити головні номінації і які серіали претендують на перемогу.

Список головних номінацій 71-й щорічної премії Emmy Awards:

Кращий драматичний серіал

Краще телефонуйте Солу

Охоронець

Гра престолів

Вбиваючи Єву

Озарк

Поза

Спадкоємці

Це ми

Гра престолів

Краща жіноча роль в драматичному телесеріалі

Сандра О (Вбиваючи Єву)

Лора Лінні (Озарк)

Емілія Кларк (Гра престолів)

Джоді Комер (Вбиваючи Єву)

Віола Девіс (Як уникнути покарання за вбивство)

Менді Мур (Це ми)

Робін Райт (Картковий будиночок)

Робін Райт (Картковий будиночок)

Краща чоловіча роль в драматичному телесеріалі

Джейсон Бейтман (Озарк)

Боб Оденкирк (Краще телефонуйте Солу)

Стерлінг К. Браун (Це ми)

Кіт Герінґтон (Гра престолів)

Біллі Портер (Поза)

Майло Вентімілья (Це ми)

Джейсон Бейтман (Озарк)

Кращий комедійний серіал

Віце-президент

Шіттс Крик

Дивовижна місіс Мейзел

Баррі

У кращому світі

Флібег

Життя матрьошки

Дивовижна місіс Мейзел

Кращий міні-серіал

Чорнобиль

Втеча з в'язниці Даннемора

Фосс/Вердон

Гострі предмети

Коли вони нас побачать

Чорнобиль

Краща чоловіча роль в міні-серіалі

Махершала Алі (Справжній детектив)

Х'ю Грант (Дуже англійський скандал)

Бенісіо Дель Торо (Втеча з в'язниці Даннемора)

Джаред Харріс (Чорнобиль)

Сем Роквелл (Фосс/Вердон)

Джаррел Джером (Коли вони нас побачать)

Махершала Алі (Справжній детектив)

Краща жіноча роль в міні-серіалі

Патриція Аркетт (Втеча з в'язниці Даннемора)

Мішель Вільямс (Фосс/Вердон)

Емі Адамс (Гострі предмети)

Джої Кінг (Закон)

Нісі Неш (Коли вони нас побачать)

Онжаню Елліс (Коли вони нас побачать)

Емі Адамс (Гострі предмети)

Кращий телевізійний фільм

Чорне дзеркало: Брандашмиг

Брексил

Дедвуд

Моя вечеря з Ерве

Король Лір

Чорне дзеркало: Брандашмиг

Як раніше писав OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) українського режисера Валентина Васяновича отримала визнання на Венеціанському кінофестивалі. Повнометражний художній фільм був визнаний кращим в програмі "Orizzonti" ( "Горизонти"), одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук - колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі і зараз працює у фонді "Повернись живим".

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