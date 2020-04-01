Відома британська актриса, зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон розповіла, що вважає відносини ЛГБТ-пар найміцнішими та найздоровішими.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Teen Vogue. За словами артистки, все це завдяки тому, що "вони сідають і домовляються про все, а не будують припущення".

Емма Вотсон Фото: uznayvse.ru

"Мені здається, що відносини в парі не обов'язково повинні відповідати традиційним моделям. Люди повинні більше говорити один з одним, розділяти завдання, працю і відповідальність. Одні з найздоровіших типів відносин я бачу якраз серед одностатевих пар, тому що, як мені здається, вони дійсно сідають і домовляються з приводу багатьох речей, а не будують припущення", – заявила Вотсон.

Вона також зазначила, що в традиційному шлюбі існує чимало мінусів.

Емма Вотсон Фото: glas.ru

"Розмови, що відносини в родині повинні бути такими легкими та не напруженими, що подружжя повинне відчувати один одного і розуміти з напівпогляду – повна нісенітниця! Це ж абсолютно неможливо. Але так, я помітила, завжди говорять люди, які знаходяться в традиційних шлюбах", – підсумувала Емма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Агата Муценієце різко висловилася про представників ЛГБТ-спільнот. Вона заявила, що не бачить нічого хорошого в одностатевих стосунках й шлюбах.

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