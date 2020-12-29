Емма Робертс уперше стала мамою – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що 29-річна голлівудська актриса Емма Робертс і актор Гаррет Гедлунд уперше стали батьками. У пари народився хлопчик, якого назвали Родсом.

Відомо, що малюк з'явився на світ ще 27 грудня у Лос-Анджелесі. Мама та немовля почуваються добре. Про це повідомляє видання E! News.

Варто зазначити, раніше актриса заявляла, що у неї були сумніви, чи зможе вона взагалі завагітніти після того, як їй поставили діагноз – ендометріоз.

"Це звучить безглуздо, але в той момент, коли я перестала думати про це, я завагітніла. Але навіть тоді я не хотіла сподіватися. Адже щось може піти не так, коли ти вагітна", – зазначила Емма.

29-річна голлівудська актриса Емма Робертс MainStyles.ru

Нагадаємо, Емма Робертс – американська актриса, співачка, авторка пісень і фотомодель. Донька актора Еріка Робертса і племінниця Джулії Робертс. Вона здобула популярність після ролі Едді Сінгер у телесеріалі "Не така".

Серед інших її помітних робіт ролі в таких фільмах як "Оторва", "Крик 4", "Ми – Міллери" і "Нерв", а також участь у телесеріалах "Американська історія жахів" і "Королеви крику".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan".