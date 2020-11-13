Емма Робертс стала першою вагітною зіркою обкладинки "Cosmopolitan"

29-річна голлівудська актриса Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan".

Знаменитість вагітна первістком від свого коханого Гаррета Хедлунда, пише "CNN".

Так, зірка "Американської історії жахів" з'явилася на обкладинці в рожевому скороченому топі з довгими рукавами та спідниці.

Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan" "Cosmopolitan"

На інших фото Робертс позувала в чорному бікіні та прозорій сукні, в білому костюмі з молотком для крокету і в сукні з квітковим малюнком.

Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan" "Cosmopolitan"

Крім того, актриса поділилася, що у неї були сумніви в тому, чи зможе вона взагалі завагітніти після того, як їй поставили діагноз – ендометріоз.

"Це звучить безглуздо, але в той момент, коли я перестала думати про це, я завагітніла. Але навіть тоді я не хотіла сподіватися. Адже щось може піти не так, коли ти вагітна", – зазначила Емма.

Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan" "Cosmopolitan"

Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan" "Cosmopolitan"

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" та відома модель Анна Андрес оголосила про свою вагітність.