Емма Робертс стала першою вагітною зіркою обкладинки "Cosmopolitan"

Софія Ковнір Люди 17:54, 13.11.2020

29-річна голлівудська актриса Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan".

Знаменитість вагітна первістком від свого коханого Гаррета Хедлунда, пише "CNN".

Так, зірка "Американської історії жахів" з'явилася на обкладинці в рожевому скороченому топі з довгими рукавами та спідниці.

Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan"
"Cosmopolitan"

На інших фото Робертс позувала в чорному бікіні та прозорій сукні, в білому костюмі з молотком для крокету і в сукні з квітковим малюнком.

Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan"
"Cosmopolitan"

Крім того, актриса поділилася, що у неї були сумніви в тому, чи зможе вона взагалі завагітніти після того, як їй поставили діагноз – ендометріоз.

"Це звучить безглуздо, але в той момент, коли я перестала думати про це, я завагітніла. Але навіть тоді я не хотіла сподіватися. Адже щось може піти не так, коли ти вагітна", – зазначила Емма.

Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan"
"Cosmopolitan"
Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan"
"Cosmopolitan"

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2014" та відома модель Анна Андрес оголосила про свою вагітність.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

У Києві "мінували" Верховну Раду, вибухівку не знайшли

У Чернівцях кандидат, що програв на виборах, забрав у жителів обіцяну тротуарну плитку

Трамп виграв суд щодо електронного голосування на виборах

У лікарні під Сумами повісилася жінка з коронавірусом

На українців чекає масштабна пенсійна реформа: грошей на виплати може не вистачити