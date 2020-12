Емінем раптово випустив новий альбом: слухати онлайн

Популярний американський репер Емінем (Маршалл Метерс) здивував слухачів, випустивши без будь-яких попередніх анонсів новий альбом під назвою Music to Get Murdered By – Side B.

Своє творіння музикант презентував на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото обкладинки альбому. Зазначимо, що в новій платівці є кілька дуетів з іншими виконавцями, зокрема й з Dr. Dre (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Дядько Альфред чув, як ти кричиш... Насолоджуйся Side B", – зазначив репер у підписі до обкладинки.

Емінем випустив альбом під назвою Music to Get Murdered By – Side B Instagtam Емінема

Новий альбом Емінема: що відомо

Альбом Music to Get Murdered By – Side B вийшов через 11 місяців після попереднього альбому, який подарував йому першу частину назви.

У новій платівці Емінема 16 треків: 13 повних пісень і три скіти.

Серед них – композиції, написані з Dr. Dre, Ty Dolla $ ign, DJ Premier та Skylar Gray.

Новий альбом Емінема доступний на сервісах Apple Music, Spotify, YouTube Music й Amazon Music.

Шанувальники прийшли в захват від нового альбому репера. Вони засипали Емінема компліментами.Це дуже круто!Як несподівано! Ми дуже раді новому альбому.Нарешті! Альбом вже легендарний.

Новий альбом Емінема: слухати онлайн треки

