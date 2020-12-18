Емінем раптово випустив новий альбом: слухати онлайн

Юля Ухіна Люди 17:10, 18.12.2020 Оновлено: 17:24, 18.12.2020

Популярний американський репер Емінем (Маршалл Метерс) здивував слухачів, випустивши без будь-яких попередніх анонсів новий альбом під назвою Music to Get Murdered By – Side B.

Своє творіння музикант презентував на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото обкладинки альбому. Зазначимо, що в новій платівці є кілька дуетів з іншими виконавцями, зокрема й з Dr. Dre (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Дядько Альфред чув, як ти кричиш... Насолоджуйся Side B", – зазначив репер у підписі до обкладинки.

Емінем випустив альбом під назвою Music to Get Murdered By – Side B
Instagtam Емінема

Новий альбом Емінема: що відомо

  • Альбом Music to Get Murdered By – Side B вийшов через 11 місяців після попереднього альбому, який подарував йому першу частину назви.

  • У новій платівці Емінема 16 треків: 13 повних пісень і три скіти.

  • Серед них – композиції, написані з Dr. Dre, Ty Dolla $ ign, DJ Premier та Skylar Gray.

  • Новий альбом Емінема доступний на сервісах Apple Music, Spotify, YouTube Music й Amazon Music.

Емінем
talks.su

Шанувальники прийшли в захват від нового альбому репера. Вони засипали Емінема компліментами.Це дуже круто!Як несподівано! Ми дуже раді новому альбому.Нарешті! Альбом вже легендарний.

Новий альбом Емінема: слухати онлайн треки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний український гурт MOZGI випустив музичний альбом KYIVSTYLE присвячений столиці України – Києву.

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