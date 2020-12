Емінем раптово випустив новий альбом: слухати онлайн

Популярний американський репер Емінем (Маршалл Метерс) здивував слухачів, випустивши без будь-яких попередніх анонсів новий альбом під назвою Music to Get Murdered By – Side B.

Своє творіння музикант презентував на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото обкладинки альбому. Зазначимо, що в новій платівці є кілька дуетів з іншими виконавцями, зокрема, й з Dr. Dre (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Дядько Альфред чув, як ти кричиш... Насолоджуйся Side B", – зазначив репер в підписі до обкладинки.

Альбом Music to Get Murdered By – Side B вийшов через 11 місяців після попереднього альбому, який подарував йому першу частину назви.

У новій платівці Емінема 16 треків: 13 повних пісень і три скита.

Серед них – композиції, написані з Dr. Dre, Ty Dolla $ ign, DJ Premier та Skylar Gray.

Новий альбом Емінема доступний на сервісах Apple Music, Spotify, YouTube Music й Amazon Music.

Шанувальники прийшли в захват від нового альбому репера. Вони засипали Емінема компліментами.Це дуже круто!Як несподівано! Ми дуже раді новому альбому.Нарешті! Альбом вже легендарний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний український гурт MOZGI випустив музичний альбом KYIVSTYLE присвячений столиці України – Києву.