Емінем раптово випустив новий альбом і кліп: слухати онлайн

Американський репер Емінем (Маршалл Метерс) здивував слухачів, випустивши без будь-яких попередніх анонсів одинадцятий за рахунком студійний альбом "Music to Be Murdered By". Також 16 січня на YouTube-каналі репера вийшов новий кліп Darkness.
Проєкт вмістив традиційні для репера 20 треків з intro, outro і декількома скитами. В їхньому записі взяли участь музиканти Ed Sheeran, Royce da 5'9", Juice WRLD, Black Thought, Q-Tip, Skylar Grey та інші. Новий альбом Емінема доступний на сервісі Apple Music, Google Music, Deezer і Spotify.
Емінем
Фото: zvuki.ru
Зазначимо, що на особистій сторінці в Twitter артист дав пояснення, що обкладинка його альбому натхненна відомою фотографією легендарного режисера Альфреда Хічкока.
It’s your funeral...#MusicToBeMurderedBy Out Now - https://t.co/q4TAFJUVGV pic.twitter.com/6PqnTjCKgu— Marshall Mathers (@Eminem) 17 января 2020 г.
Inspired by the master, Uncle Alfred! #MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/ilXAjJtqzV- Marshall Mathers (@Eminem) 17 січня 2020 р
Як повідомлялось OBOZREVATEL, раніше Маршалл Метерс, відомий як Eminem, був допитаний Секретною службою США після того, як в його піснях пролунали погрози на адресу президента США Дональда Трампа і його доньки Іванки.
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