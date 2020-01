Емінем раптово випустив новий альбом і кліп: слухати онлайн

Американський репер Емінем (Маршалл Метерс) здивував слухачів, випустивши без будь-яких попередніх анонсів одинадцятий за рахунком студійний альбом "Music to Be Murdered By". Також 16 січня на YouTube-каналі репера вийшов новий кліп Darkness.

Проєкт вмістив традиційні для репера 20 треків з intro, outro і декількома скитами. В їхньому записі взяли участь музиканти Ed Sheeran, Royce da 5'9", Juice WRLD, Black Thought, Q-Tip, Skylar Grey та інші. Новий альбом Емінема доступний на сервісі Apple Music, Google Music, Deezer і Spotify.

Емінем Фото: zvuki.ru

Зазначимо, що на особистій сторінці в Twitter артист дав пояснення, що обкладинка його альбому натхненна відомою фотографією легендарного режисера Альфреда Хічкока.

Як повідомлялось OBOZREVATEL, раніше Маршалл Метерс, відомий як Eminem, був допитаний Секретною службою США після того, як в його піснях пролунали погрози на адресу президента США Дональда Трампа і його доньки Іванки.

