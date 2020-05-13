Відомий співак-мільйонер із Росії несподівано розлучається

40-річний російський співак-мільйонер Емін Агаларов повідомив про розірвання шлюбу з 32-річною моделлю Оленою Гавриловою. Пара прожила разом два роки.
Музикант поділився чорно-білим знімком із весілля з обраницею на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/agavrilova777
"Це був дійсно щасливий день у нашому житті! На жаль, не все вийшло, як ми планували, я щиро вдячний тобі за кожен день, прожитий разом і, звичайно, за нашу чудову доньку Афіну! Ти неймовірно добра, особлива людина. Наступний найважливіший етап у нашому житті, звичайно, виховання нашої чудесної дитини, і у нас усе обов'язково вийде", – заявив Емін.
Це був дійсно щасливий день в нашому житті! На жаль, не все вийшло як ми планували, я щиро вдячний тобі за кожен день прожитий разом і, звичайно, за нашу чудову доньку Афіну! Ти неймовірно добрий, особлива людина. Наступні найважливіший етап в нашому житті, звичайно, виховання нашого чудесного дитини, і у нас все обов'язково вийде. 🙏🏽 Ми багато разом пройшли і у мене до тебе почуття величезної поваги і подяки, яке я хочу пронести через усе своє життя.
Олена Гаврилова також повідомила на своїй сторінці в Instagram про розлучення.
"Дайте мені час прийти до тями... Будь ласка! Мені дуже боляче і важко! І сьогодні день народження мами... Дякую за розуміння", – написала вона.
Як раніше писав OBOZREVATEL, користувачі мережі приписали українській співачці Ані Лорак новий роман із популярним артистом Emin.
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