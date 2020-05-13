Відомий співак-мільйонер із Росії несподівано розлучається

40-річний російський співак-мільйонер Емін Агаларов повідомив про розірвання шлюбу з 32-річною моделлю Оленою Гавриловою. Пара прожила разом два роки.

Музикант поділився чорно-білим знімком із весілля з обраницею на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/agavrilova777

"Це був дійсно щасливий день у нашому житті! На жаль, не все вийшло, як ми планували, я щиро вдячний тобі за кожен день, прожитий разом і, звичайно, за нашу чудову доньку Афіну! Ти неймовірно добра, особлива людина. Наступний найважливіший етап у нашому житті, звичайно, виховання нашої чудесної дитини, і у нас усе обов'язково вийде", – заявив Емін.

Олена Гаврилова також повідомила на своїй сторінці в Instagram про розлучення.

"Дайте мені час прийти до тями... Будь ласка! Мені дуже боляче і важко! І сьогодні день народження мами... Дякую за розуміння", – написала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, користувачі мережі приписали українській співачці Ані Лорак новий роман із популярним артистом Emin.

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