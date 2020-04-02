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2 квітня • оновлено в 03:42
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Емілі Ратаковскі оголила груди на камеру. Яскраве фото

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Американська модель Емілі Ратаковскі розбурхала мережу новим відвертим знімком, на якому позувала з оголеними грудьми поруч зі своїм собакою.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі оголила груди на камеру. Яскраве фото

instagram.com/emrata

Зазначимо, що модель часто публікує дуже відверті фото, на яких вона позує практично голою.

Емілі Ратаковскі оголила груди на камеру. Яскраве фото

instagram.com/emrata

Емілі Ратаковскі оголила груди на камеру. Яскраве фото

instagram.com/emrata

Емілі Ратаковскі оголила груди на камеру. Яскраве фото

instagram.com/emrata

Емілі Ратаковскі оголила груди на камеру. Яскраве фото

instagram.com/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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Автор
Марія Дідик
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