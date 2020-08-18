Ембер Герд відвідала мечеть в Стамбулі без білизни і потрапила в скандал
Колишню дружину Джонні Деппа Ембер Герд розкритикували в мережі за те, що вона відвідала мечеть у Стамбулі (Туреччина) в платті без білизни.
Відповідними фото з подорожі зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Герд вимкнула можливість підписникам коментувати її публікації, тому розкритикували жінку в Twitter (фото дивіться нижче).
Так, користувачі соцмережі заявили, що Ембер не поважає мусульманські традиції та святині. Згодом актриса опублікувала в мережі свою відповідь, прирівнявши мечеті з музеями та церквами.
"Мечеті – це реальні місця. Точно такі ж, як музеї і церкви. Так само, як і хустки на голову, які іноді потрібні для відвідування. На цьому таємниця розкрита", – прокоментувала зірка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск судився з Ембер Герд через заморожені ембріони.