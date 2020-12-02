Еллен Пейдж заявила, що стала трансгендером, і попросила називати її чоловічим ім'ям

Канадська актриса Еллен Пейдж, що прославилася ролями в голлівудських стрічках "Початок" і "Люди Ікс", оголосила себе трансгендерним чоловіком. Вона попросила називати її Елліот.

За її словами, вона дуже рада таким змінам. Відповідний пост зірка опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

"Я хочу поділитися з вами, що я – трансперсона, мої займенники – він/вони, а мене звати Елліот. Я щасливий, що пишу це. Щасливий бути тут. Опинитися в цьому моменті в моєму житті", – зазначила актриса.

Крім того, Пейдж зізналася, що боїться агресії в бік транслюдей, адже вона дуже підступна і жорстока, і іноді призводить до жахливих наслідків.

"Тільки в 2020 році було вбито не менше 40 транслюдей, більшість з яких були чорношкірими і латиноамериканськими трансжінками", – повідомила вона.

Також актриса звернулася до всіх трангендерів, які зіткнулися із загрозою насильства. Вона додала, що зробить все, щоб "змінити цей світ на краще".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Еллен Пейдж похвалилася звісткою про одруження. Знаменитість вступила в шлюб зі своєю близькою подругою і коханою – танцівницею Еммою Портнер.