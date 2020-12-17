Еллен ДеДженерес розповіла про жахливий біль після зараження коронавірусом

Популярна американська телеведуча Еллен ДеДженерес, у якої виявили коронавірус, заявила, що почувається добре, якщо не брати до уваги "жахливий біль у попереку".

Про це 62-річна знаменитість повідомила на особистій сторінці в Twitter, опублікувавши відеозвернення до прихильників. Вона також подякувала фанатам за підтримку (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Всім привіт. Хочу подякувати за всі ваші добрі побажання... Я почуваюся на всі 100%. Я дійсно почуваюся добре. Єдине, про що я вам не розповіла, так це про жахливий біль в спині. Я не знала, що це один із симптомів. У когось з вас таке було? Як пройшло? Поперек дуже болить", – заявила телеведуча.

Нагадаємо, 11 грудня телеведуча повідомила, що отримала позитивний тест на коронавірус. Вся команда популярного "Шоу Еллен ДеДженерес" пішла на карантин. Наступного разу проєкт вийде в ефір уже після Нового року.

"Шоу Еллен ДеДженерес" вперше вийшло в ефір 8 вересня 2003 року й триває досі. Зараз виходить 16 сезон шоу, всього випущено понад 2,5 тисячі епізодів.

Еллен є володаркою 11 премій "Еммі", а також ведучою двох церемоній вручення премії "Оскар". ДеДженерес знялася в таких популярних кінострічках як "Теорія великого вибуху", "Мій короткий фільм", "Любовне послання" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий корейський кінорежисер Кім Кі Дук помер в Латвії від коронавірусу на 60-му році життя.