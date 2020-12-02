Єлизавета II вперше за 32 роки змінить місце святкування Різдва

Софія Ковнір Люди 09:18, 2.12.2020

Вперше за 32 роки британська королева Єлизавета II та її чоловік принц Філіп змінять місце святкування Різдва. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

У цей період пара не буде в звичному Сандрінгемському палаці, а тихо відзначить у Віндзорському замку, пише The Guardian.

Так, звичайно Різдво святкують з усіма членами королівської сім'ї. У цьому ж році Єлизавета II не буде присутня на різдвяній службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, щоб не привертати натовп людей.

"Взявши до уваги всі заходи, королева і герцог Единбурзькі вирішили, що в цьому році вони спокійно проведуть Різдво у Віндзорі", – повідомив представник Букінгемського палацу.

Єлизавета II та її чоловік принц Філіп змінять місце святкування Різдва
Голос UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська королева Єлизавета II стала жертвою розіграшу, який для неї влаштувала її дизайнер, кравчиня та стиліст Анджела Келлі.

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