Єлизавета II вперше провела онлайн аудієнцію в своєму особняку

Британська королева Єлизавета II вперше провела віртуальну ауденцію в Віндзорському замку.

Як пише видання People, оскільки 94-річна королева і її чоловік 99-річний герцог Единбурзький Філіп самоізолювалися, тепер усі заходи проходитимуть в онлайн режимі. Із цієї нагоди Єлизавета II вирішила не скасовувати зустріч із послами і зв'язалася з ними через відеозв'язок.

Для онлайн зустрічі Єлизавета II вибрала класичну білу сукню, доповнивши перловими аксесуарами: кольє і сережками.

Сидячи перед екраном комп'ютера королева Великобританії вперше провела віртуальні аудієнції з послом Грузії Софі Кацарава, послом Демократичної Республіки Тимор-Лесте Жілем да Коста, послом Угорщини Ференцом Кумином і його дружиною Вікторією.

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