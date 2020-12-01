Єлизавета II стала жертвою розіграшу, після якого виник скандал: вона ледь не звільнила помічницю

Британська королева Єлизавета II стала жертвою розіграшу, який для неї влаштувала її дизайнер, кравчиня та стиліст Анджела Келлі.

Це сталося 1 квітня. Після жарту королева ледь не звільнила свою помічницю, пише The Mirror.

У своїх мемуарах "Інша сторона монети" Келлі розповіла, як у 2006 році вона вирішила розіграти Єлизавету II під час її офіційного візиту з принцом Філіпом до Австралії.

Так, королева завжди мріяла побачити рідкісного птаха кукабарру, який є символом цієї країни.

Одного разу, поки Її Величність була на одному із заходів, Анджела придбала іграшкову кукабарру в подарунок для королеви.

Дизайнер посадила м'яку іграшку в клітку і поставила її на балконі апартаментів, де розташувалися королева з чоловіком. Коли Єлизавета повернулася, Келлі сказала їй, що помітила смішного сірого птаха.

"Королева виглянула і вигукнула: "Це кукабарра!". Я пішла відкрити дверцята клітки, але вона голосно сказала: "Ні! Не роби цього! Вона полетить!", і одної миті вже була позаду. Повертаючись до Її Величності і, намагаючись зберегти серйозне обличчя, я урочисто сказала: "Вона мертва", – розповіла Анджела.

Королева була дуже налякана, але потім помічниця підійшла до неї і сказала: "Це першоквітневий жарт!". Після цього Єлизавета II сказала: "Тебе звільнено". Після цього Її Величність жартома поскаржилася на неї чоловікові.

Але все ж королева забрала з собою маленьку іграшку до Віндзорського замку, і тепер вона живе на спинці дивану в її вітальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для королеви Великобританії Єлизавети II виготовлять спеціальні рукавички, які захистять її від коронавірусу.