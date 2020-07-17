Єлизавета II посвятила в лицарі 100-річного ветерана Другої світової війни

Юля Ухіна Люди 20:07, 17.07.2020 Оновлено: 20:15, 17.07.2020

Королева Великобританії Єлизавета II посвятила в лицарі 100-річного ветерана Другої світової війни Тома Мура, який зібрав понад £32 млн для лікарів, які ведуть боротьбу з COVID-19.

Як повідомляє видання BBC News, церемонія пройшла у Віндзорському палаці. Це був перший офіційний захід за участю королеви з часу введення обмежень через пандемію коронавірусу.

Підтримати Мура прийшли його донька, зять і внуки. Під бій замкового годинника Єлизавета II двічі доторкнулася мечем Георга VI до плечей ветерана, який, через вік, не вставав на коліна. Після церемонії чоловік заявив, що це найособливіший день у його житті, і для нього велика честь прийняти таку високу нагороду від самої королеви.

Том Мур з сім'єю (Telegram-канал The Royal Family)

Тепер офіційний титул капітана Мура – лицар-бакалавр, і до нього слід звертатися "сер". Бакалаврами в Британії називають лицарів, які не входять до лицарського ордену.

Єлизавета II посвятила Тома Мура в лицарі (фото - dailymail.co.uk)

Зазначимо: Том Мур став відомим не тільки у Великобританії, але й по всьому світу після того, як влаштував благодійну акцію на користь Національної служби охорони здоров'я країни. В рамках збору пожертвувань він поставив собі за мету – обійти сто кіл по задньому дворі свого будинку, використовуючи ходунки для опори. Ветеран таким чином планував зібрати всього близько тисячі фунтів стерлінгів, але в підсумку зміг залучити понад 32 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки Єлизавета II втратила грошей через пандемію коронавірусу.

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