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Єлизавета II подарувала принцу Гаррі і Меган Маркл особняк: фото королівського володіння

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Стало відомо, що Єлизавета II подарувала принцу Гаррі і Меган Маркл на весілля королівський особняк.

Загальна територія володіння - 8 тис. гектарів з прилеглим до палацу садом в 24 га, повідомляє ТАСС.

особняк

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Середньовічний особняк York Cottage розташований в королівському володінні Сандрінгем в графстві Норфолк, де знаходиться один з найулюбленіших палаців Її Величності.

Wikipedia

Новий будинок молодят був побудований для короля Великобританії і Ірландії Едуарда VII (1841 - 1910), який передав його в 1893 році синові - майбутньому королю Георгу V (1865 - 1936).

Daily Mail

Daily Mail

В даний час принц Гаррі і Меган Маркл живуть в Нотінгемському котеджі на території Кенсінгтонського палацу.

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Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особи
Єлизавета IIМеган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
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