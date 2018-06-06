Єлизавета II подарувала принцу Гаррі і Меган Маркл особняк: фото королівського володіння

Стало відомо, що Єлизавета II подарувала принцу Гаррі і Меган Маркл на весілля королівський особняк.

Загальна територія володіння - 8 тис. гектарів з прилеглим до палацу садом в 24 га, повідомляє ТАСС.

особняк Google карти

Середньовічний особняк York Cottage розташований в королівському володінні Сандрінгем в графстві Норфолк, де знаходиться один з найулюбленіших палаців Її Величності.

Wikipedia

Новий будинок молодят був побудований для короля Великобританії і Ірландії Едуарда VII (1841 - 1910), який передав його в 1893 році синові - майбутньому королю Георгу V (1865 - 1936).

Daily Mail

Daily Mail

В даний час принц Гаррі і Меган Маркл живуть в Нотінгемському котеджі на території Кенсінгтонського палацу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі вперше після весілля з'явилися на публіці.