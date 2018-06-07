Єлизавета II дозволила Меган Маркл то, чого не дозволяла Кейт Міддлтон

Стало відомо, що Меган Маркл буде супроводжувати королеву Єлизавету II в Чешир в рамках їх першого спільного зобов'язання. Поїздка запланована на 14 червня, повідомляє Express.co.uk .

Королева і герцогиня візьмуть участь у відкритті мосту і театру. У Чешир, який знаходиться в 300 км від Лондона, Її Величність і Сассекська відправляться на поїзді The Royal Train. Він використовується монаршої сім'єю з часів королеви Вікторії, з 1842 року.

На цьому поїзді можуть пересуватися тільки певні члени королівської сім'ї: Єлизавета II, принц Філіп, принц Чарльз і герцогиня Камілла. Виняток було зроблено одного разу лише для принца Вільяма, коли в 2003 році він проїхався на ньому з нагоди свого дня народження.

Цікаво, що принцу Гаррі і Кейт Міддлтон такого дозволу ніколи дано не було.

Поїзд використовується королівською родиною кілька разів на рік і в особливих випадках. У поїзді є спальня, обідня кімната для 12 осіб і ванна кімната.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Єлизавета II подарувала принцу Гаррі і Меган Маркл на весілля королівський особняк.