Елджею – 26: як виглядав артист до популярності. Вражаючі фото

9 липня один з найбільш епатажних російських реперів Ельджей (Олексій Узенюк) відзначає день народження. Йому виповнилося 26 років.

Елджей відомий не тільки своїми хітами, але і яскравим сценічним образом – хлопець може похвалитися незвичайними луками і зачісками, а його основною "фішкою" є білі лінзи в очах. OBOZREVATEL показує, як виглядав Узенюк до своєї популярності і чим він займався.

Елджі до популярності і зараз

Елджей далеко не завжди був таким екстравагантним артистом, яким він є зараз. Простий хлопець Олексій Узенюк почав свій творчий шлях у рідному місті Новосибірську. Рання біографія цього артиста маловідома – виконавець всіляко підтримує сформований навколо його персони ореол таємничості, вважаючи його невід'ємною частиною сценічного іміджу.

Елджей до популярності Комсомольська правда

Свій псевдонім Олексій придумав ще в дитинстві, саме ним він з 13 років підписував графіті на стінах свого міста. Свої перші пісні він записував вдома, на власній простій апаратурі. Потім музикант зрозумів, що в рідному Новосибірську йому нічого "не світить" і потрібно їхати в Москву – знайомитися зі столичною тусовкою і постаратися прославитися. На останні гроші він купив квиток, приїхавши, оселився в хостелі, а на концерті Макса Коржа йому посміхнулася удача – він познайомився зі своїм майбутнім менеджером Миколою Фоміним.

Елджі до популярності Комсомольська правда

Перший спільний альбом Елджея з репером "Малом" побачив світ у 2013 році. У 2014-му вийшов другий альбом Елджея під назвою "Бошки дымятся", в 2015-му – "Пушка". Популярність прийшла до репера ще в 2016 році після виходу хіта "Дисконнект". Однак найбільшу популярність Елджей здобув в 2017-м,у після спільного успішного треку з Федуком "Розовое вино".

Елджі до популярності Uznayvse.ru

До моменту перших гастролей нинішній імідж репера повністю сформувався. Це дивний, зухвалий хуліган, хлопчик, який обожнює витрачати гроші. З 2016 року артист прийняв рішення про кардинальну зміну іміджу і сценічного образу. Результатом даних змін стала поява татуювань, нова зачіска і спеціальні білі лінзи – головна фішка виконавця, що надає його очам ефект відсутності зіниць.

Елджі до популярності Uznayvse.ru

Носіння лінз не викликане проблемами із зором, хоч спочатку деякі шанувальники артиста вважали його сліпим, а інші просто цікавилися, що у нього з очима. Своєрідною відповіддю на це часте і достатньо дратівливе для артиста питання стала пісня "Что с моими глазами?". За словами Елджея, носіння лінз не спричинило негативних наслідків для здоров'я. Олексій зізнався, що лінзи не несуть в собі прихованого посилу, а є не більше ніж елементом іміджу, в повсякденному житті він чудово обходиться без них.

Так Елджей виглядає зараз Instagram Елджея

Зараз сам артист вкрай неохоче говорить про себе і ще рідше дає інтерв'ю. Побачити Елджея без його знаменитих лінз досить складно — він з'являється в цьому образі навіть на інтерв'ю, а в звичайному житті приховує очі під стильними темними окулярами.

Так Елджі виглядає зараз Instagram Елджея

За майже 6 років у репера вийшло 8 альбомів, його треки крутять на всіх танцмайданчиках, а білі "порожні" очі – фірмовий знак зовнішності музиканта – тепер впізнає кожен. Узенюк активно веде соцмережі: в Instagram на репера підписано понад два мільйони осіб. На YouTube за творчістю Елджея стежать майже 800 тисяч осіб.

Елджей і Настя Івлеева Instagram Насті Івлеевой

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018-му році також стало відомо, що Елджей має романтичні стосунки з популярною Instagram-блогеркою і телеведучою Настьою Івлєєвою. У 2019 пара одружилася.